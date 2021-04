Disco Elysium Dev s’exprime sur PS5, PS4: «  Nous savons que c’est difficile  », un autre patch promis

Disco Elysium: The Final Cut n’est pas en pleine forme sur PlayStation 5 et PlayStation 4. La version console du titre acclamé par la critique souffre d’un certain nombre de problèmes frustrants, dont certains peuvent empêcher activement les joueurs de progresser à travers certains battements de l’histoire. Un correctif visant à corriger ces problèmes a été déployé plus tôt cette semaine, mais malheureusement, il n’a pas tout résolu.

De plus, le développeur ZA / UM est resté relativement silencieux sur la question, ce qui a attiré la colère des joueurs PlayStation mécontents.

Cependant, le studio a maintenant publié une déclaration bien intentionnée adressée directement à ceux qui jouent à Disco Elysium sur PS5 et PS4. Ça lit:

Hey tout le monde, Peut-être le blâmer sur la zone commerciale Doomed, berceau de rêves condamnés, lieu de repos pour chaque entreprise. Blâmez-le sur une incursion de l’apocalypse dans un espace localisé, ou tout ce que Tequila Sunset vous frappe. Blâmez-le sur un appel à Abigail. Ou juste blâmez-le sur nous. Parce que c’est de notre faute, c’est vrai. Nous ne sommes que des êtres humains qui rêvent en grand et ne réalisent pas toujours ces rêves comme nous l’espérons. Mais nous allons quand même essayer, et réessayer, jusqu’à ce que nous ayons raison. Et nous allons.

Le patch 1.3 est en cours de développement. Nous n’avons pas de date de lancement, mais nous voulions vous annoncer qu’elle arrive et vous dire à quoi vous pouvez vous attendre.

Des tonnes de corrections de voix off

Amélioration du cheminement de Kim

Correction de l’interaction du contrôleur pendant Seafort Dream

Correction de l’interaction du contrôleur avec les cochons

Correction de l’interaction du château de sable

Interaction avec la voiture fixe

Correction d’instances où la marée ne recula jamais près des balançoires

Corrige l’interaction de guérison du prêteur sur gages

L’armoire de pensée fixe se fige

Correction de bugs de sauvegarde de jeu

Correctifs pour les verrous Cutscene et les interactions bord-cas avec les contrôleurs

Et un petit peu ceci et cela, nettoyage général de la maison après un développement orageux!

Et c’est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Nous savons que c’est difficile, nous savons que c’est de notre faute et nous sommes là pour vous dire que cela se règle. Merci pour votre patience. Gardez les jours heureux. Ton pote, Agent publicitaire indépendant, Spirale du destin idiot

Donc, une autre mise à jour arrive bientôt, et ZA / UM sait que c’est armé. Espérons que les problèmes restants du jeu seront résolus avec ce prochain patch, et que nous pourrons enfin nous retrouver coincés dans ce qui est sans aucun doute une version fascinante.

Avez-vous joué à Disco Elysium? Avez-vous rencontré des problèmes? Crackez le cas dans la section commentaires ci-dessous.