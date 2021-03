Disco Elysium Dev réitère la date de sortie de mars pour les versions PS5 et PS4

Mars est le mois de Disco Elysium: The Final Cut sur PlayStation 5 et PS4, mais il semble que certains fans craignaient un retard en raison du fait qu’une date exacte n’a pas encore été confirmée. Heureusement, le développeur ZA / UM a étouffé celui-ci dans l’œuf en confirmant que le jeu sera très certainement sorti dans les 26 prochains jours. Fait ainsi de suite via Discord officiel de Disco Elysium, qui a ensuite été posté sur Reddit, un membre de l’équipe a rassuré les acheteurs potentiels en déclarant que le jeu sortira en mars « à coup sûr ».

« Mikk » poursuit en expliquant qu’il faut du temps pour synchroniser les lancements sur les différentes vitrines et coopérer avec différentes plates-formes. « Il faut un certain temps pour synchroniser et coopérer avec toutes les différentes vitrines et plates-formes afin que chaque joueur bénéficie de la même expérience cohérente que nous avons conçue. Je voulais juste étouffer cela dans l’œuf car je vois beaucoup de spéculations lancées. à propos de. Merci de vous être accroché, nous faisons de notre mieux pour garantir la qualité. «

Donc, comme le dirait Take That: ayez un peu de patience. Lorsque les jeux peuvent être annoncés puis sortis dans la même semaine, le fait que Disco Elysium: The Final Cut n’ait pas encore de date exacte sur PS5 et PS4 n’est pas encore trop inquiétant. D’ici là, cependant, vous pouvez vous occuper de la récente interview de Push Square avec le développeur ZA / UM. Nous discutons du processus de portage qui amène Disco Elysium sur PS5 et PS4, du contenu bonus inclus dans The Final Cut et des morts stupides.