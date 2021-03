Disco Elysium confirmé pour le 30 mars sur PS5, PS4

Le développeur ZA / UM l’a promis, et maintenant il l’a livré. Disco Elysium: The Final Cut sortira le 30 mars 2021 sur PlayStation 5 et PS4. La bande-annonce donne un aperçu rapide de ce à quoi s’attendre de cette masterclass de RPG isométrique qui a séduit les joueurs PC à la fin de 2019, avec les joueurs PS5 traités à une résolution 4K à 60 images par seconde. Le son surround sera également optimisé pour les propriétaires de la génération actuelle – vous aurez besoin du casque Pulse 3D pour cette fonctionnalité. Le jeu coûtera 34,99 € / 39,99 €.

Sur le blog PlayStation, l’écrivain Chris Priestman explique comment le studio a adapté le jeu pour les contrôleurs. Vous utiliserez régulièrement les boutons L3 et R3, comme cela sonne, tandis que le contrôleur PS5 DualSense vibre lorsqu’une pensée est terminée. Pour en savoir plus sur Disco Elysium: The Final Cut, nous vous recommandons de consulter la récente interview que nous avons menée avec ZA / UM.

