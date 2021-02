Disappointment Blvd, le nouveau film de Joaquin Phoenix

Joaquin phénix il est prêt pour un nouveau défi dans sa carrière d’acteur. Le lauréat d’un Oscar 2020 se prépare déjà pour un nouveau rôle qui pourrait le catapulter vers une autre nomination aux prix les plus importants de l’industrie cinématographique.

Production de Boulevard de la déception mais les critiques assurent déjà qu’il pourrait s’agir d’un autre rôle historique pour la star de Joker Dans Spoiler, nous vous expliquons en quoi consiste le nouveau film et pourquoi il pourrait être si pertinent.

Pour commencer, il faut dire que les rumeurs avaient déjà commencé en décembre 2020, mais c’est finalement en février 2021 que Joaquin Phoenix a confirmé sa participation au rôle principal du film.

Disappoinment Blvd promet d’être un film dont on parlera principalement pour 3 raisons. Le premier d’entre eux est que les premières données publiées sur ce titre sont qu’il s’agira d’un drame biographique. Comme le rapporte le portail d’actualités, Date limite, ce sera un portrait intime, couvrant des décennies, de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps.

La deuxième raison est qu’il sera réalisé par Ari Aster, considéré comme l’un des réalisateurs les plus controversés et audacieux de ces dernières années. Dans sa cinématographie courte mais réussie, il a des titres tels que Midsomar, Hereditary et C’est La Vie.







La troisième raison est que A24 sera le producteur du film. A24 est une société de production connue pour ses films irrévérencieux et choquants tels que Uncut Gems, The Lighthouse, Room, Moonlight, Lady Bird et Climax, entre autres grands succès. De plus, il a produit la série télévisée Euphoria, Ramy and I’m Sorry.

Pour le moment, aucun détail n’est connu sur l’intrigue du film ou sur qui d’autre fera partie de la distribution. La production sur Disappointment Blvd débutera en 2021, avant que Phoenix ne commence le tournage de Kitbag, le long métrage sur Napoléon Bonaparte réalisé par Ridley Scott. Kitbag démarrera la production début 2022.