Dis-moi pourquoi: le premier chapitre est désormais gratuit

Dis moi pourquoi est sorti à la fin de l’été l’année dernière pour Xbox One, PC et im Xbox Game Pass apparu. L’histoire aventure du La vie est étrange-Macher raconte l’histoire des jumeaux Tyler et Alyson Ronan, qui tentent de composer ensemble avec un traumatisme passé.

Vous pouvez maintenant commencer le premier chapitre de l’aventure décisionnelle en trois parties gratuit jouez pour avoir une impression du jeu en premier.

Dites-moi pourquoi: Téléchargez le chapitre 1 en permanence gratuitement

La première partie de «Tell Me Why» est désormais permanente sur Steam et sur le Microsoft Store jouable gratuitement. Dans les boutiques, vous pouvez voir la possibilité respective d’un téléchargement gratuit du chapitre 1. Si vous avez ensuite envie de lire les deux autres parties, vous pouvez télécharger le jeu entier pour le moment prix réduit acheter sur les deux plateformes.

Si vous ne savez pas si « Tell Me Why » est le bon jeu pour vous, nous décrirons à quoi vous attendre dans notre test sans spoiler pour le premier chapitre: