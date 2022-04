« Dis-moi comment c’est arrivé »: pourquoi RTVE a annulé la série familiale Alcántara

« Raconte-moi comment cela s’est passé » est l’une des séries les plus anciennes avec 22 saisons et près de 400 chapitres, cependant, tout semble indiquer que l’histoire de la famille Alcántara touche à sa fin après 21 ans à raconter depuis l’Espagne et à accompagner les téléspectateurs aux heures de grande écoute du 1.

La fiction créée par Miguel Ángel Bernardeau a été créée le 13 septembre 2001 et a présenté une histoire qui a commencé en avril 1968 et avait comme protagonistes Antonio (Imanol Arias), qui travaillait à l’époque dans une imprimerie, Merche (Ana Duato) , Herminia ( María Galiana), Toni (Pablo Rivero), Inés (Irene Visedo) et Carlos (Ricardo Gómez).

Tout au long de ses 22 saisons, «Raconte-moi comment cela s’est passé» a présenté différents événements historiques, de la mort de Franco à la pandémie de coronavirus. Mais comme le rapporte Bluper, RTVE a décidé de ne plus renouveler la série.

Imanol Arias joue Antonio Alcántara en 2020 de « Dis-moi comment c’est arrivé » (Photo: RTVE)

POURQUOI RTVE A-T-IL ANNULÉ « DITES-MOI COMMENT ÇA S’EST PASSÉ » ?

Selon le média susmentionné, la Société espagnole de radio et de télévision évalue la possibilité de rejeter la fiction avec une saison plus courte ou un téléfilm. Ce dernier pourrait être une bonne option compte tenu de la bonne acceptation qu’a eue la diffusion de l’épisode spécial de ‘Les mystères de Laura’.

Bien que ce ne soit pas encore officiel et que les raisons de l’annulation n’aient pas été révélées, tout pointe vers les données d’audience de « Raconte-moi comment cela s’est passé» dans ses dernières saisons. Lors de la première du dernier opus, le 20 janvier 2022, la série n’a enregistré qu’une part d’audience de 7,5% et 1 086 000 téléspectateurs.

De même, VerTele a partagé que l’émission spéciale dédiée aux grands-parents et à l’un de ses personnages les plus emblématiques, Herminia (María Galiana), a à peine atteint une part de 6,8% et moins d’un million de téléspectateurs.

Cependant, FormulaTV a indiqué avoir contacté des sources de Ganga Producciones et leur a assuré qu’ils n’étaient pas au courant de la possibilité, tandis que RTVE a indiqué qu’aucune décision finale n’a été prise à cet égard, donc l’avenir de « Raconte-moi comment cela s’est passé”.