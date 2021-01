« (Dis) charm »: explication de la fin de la saison 3 de « Disenchantment »

« (Désenchantement», Raconte l’histoire de son impulsif protagoniste Bean, une princesse du royaume médiéval de Pays de rêve, qui est rejoint par un elfe nommé Elfo et un démon personnel toxique nommé Luci. À sa sortie en 2018, il a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, certains aimant son histoire et l’autre moitié n’ayant pas été impressionnée par son récit.

Saison 3 de « Désenchantement« Fini dans la confusion, avec la plupart des sous-intrigues de la série non résolues. En cela, la fin de la saison 3 C’était similaire à la fin de la saison 2, avec la complication supplémentaire des protagonistes se séparant et affrontant différents cliffhangers.

« (Désenchantement« Dans sa troisième saison a commencé là où la saison 2 s’est terminée, avec le Haricot princesse, Elfe et Luci essayant de résoudre le mystère de qui a tenté d’assassiner le Roi Zog et blâmer Haricot pour le crime. La piste a conduit à la nation rivale de Steamland, dont le dirigeant, Alva Gunderson, semblait être amoureux de Haricot.

La saison s’est terminée avec Haricot essayer de construire les défenses de Pays de rêve en prévision d’une attaque de représailles de Steamland, pour finir par affronter des ennemis complètement différents de l’intérieur et de l’extérieur. Bien que la plupart des finales de la saison aient tendance à se concentrer sur la résolution des sous-intrigues et des mystères en cours, la fin de la saison saison 3 de « Désenchantement« Ironiquement, il a défié cette attente.

La fin n’a servi qu’à introduire d’autres complications et le résultat final était déroutant, mais certaines choses sont devenues évidentes qui n’étaient pas claires sur la situation dans son ensemble. Voici une ventilation du saison 3 de « Désenchantement”Et la bataille épique qui semble se préparer à la saison 4, comme détaillé Screenrant.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 3 DE «(DIS) CHARMING»?

Le pays de Dreamland regorge de gens superstitieux (Photo: Netflix)

La plus grande révélation de la saison 3 de « (Désenchantement » est-ce que les nations environnantes Pays de rêve ils sont convaincus qu’il possède un certain type de ressources magiques secrètes. C’est pourquoi la riche nation de Bois courbé cherchait à l’origine à s’allier avec Pays de rêve en épousant son prince à Haricot dans le premier épisode de la série et une partie de pourquoi Alva Gunderson de Steamland elle s’intéresse tellement au pays voisin.

Il est également probable que la nation de Maru, dont la famille royale a des pouvoirs magiques et un lien avec l’enfer, a tenté de détruire Pays de rêve, pensant qu’ils étaient la seule nation qui pourrait constituer une menace pour eux dans un futur possible plein de conflits.

Que se passera-t-il dans la saison 4 de « (Dis) Charm »? (Photo: Netflix)

L’ironie de « Désenchantement « c’est que Pays de rêve est un royaume médiéval rempli d’idiots superstitieux, dont le plus puissant sorcier n’a pris que le titre de Magicien de la cour après avoir été autorisé à coller des étoiles sur son chapeau d’âne, ce qui n’a pas augmenté efficacement sa puissance.

Tandis que Haricot a rejeté l’idée que sa patrie possède une sorte de magie secrète, comme elle l’a elle-même mentionné: «Nous n’avons aucune magie. Nous n’avons même pas de reggae! », Il y a des indices subtils qui Pays de rêve elle possédait en même temps de vastes ressources magiques, en particulier son histoire passée en tant que patrie elfique.

LA SOCIÉTÉ SECRET ET LA MALÉDICTION ROYALE

La société secrète de « (Dis) Charm » (Photo: Netflix)

Tandis que le Société secrète supervisé par le Premier ministre Odval C’est en grande partie un club pour les vieux pervers, ils se soucient aussi de gérer Pays de rêve et, vraisemblablement, d’autres nations également. Saison 3 de « Désenchantement « a révélé que le Société secrète Elle craignait également de mettre fin à une malédiction qui avait été infligée à la famille royale de Pays de rêve et à quoi se rendre Roi Zog du trône était la première étape pour le faire.

Les détails de cette malédiction n’ont pas été expliqués, mais le Société secrète J’avais une succursale à la recherche des pages manquantes d’un livre rare, « Le journal royal: d’Agog à Zog: une histoire secrète des rois de Dreamland « , dans laquelle ils croyaient qu’il y avait des réponses.

L’Exorciste Gros jo faisait partie de cette branche de la société et a trouvé une page du livre, détaillant la vie de la Roi Zog. Cette page contenait un message griffonné, dans les marges autour du texte d’origine, dans lequel Odval identifié « L’ancienne langue des anciens », c’est-à-dire la langue de Maru, qui est apparu à plusieurs reprises dans les épisodes précédents de « (Désenchantement».

À la fin de saison 3, Odval traduisit les anciennes runes et dit qu’ils parlaient d’une bataille entre les ancêtres de Haricot et un ennemi qui a jeté une malédiction sur tous les successeurs ultérieurs au trône de Pays de rêve après avoir été vaincu. Odval a noté que le libellé exact était « Frustrement vague »car il n’a pas identifié qui étaient les anciens ennemis ou la nature de la malédiction.

LES ELFES ET « LA CHOSE »

« La chose » que Leaveo recherchait était Candyass (Photo: Netflix)

L’une des rares sous-parcelles du saison 2 de « Désenchantement»Qui a connu un certain développement à la fin de la saison 3 était l’histoire continue de Pirate de l’effroi Leavo: un elfe qui est parti Elfwood en mission secrète pour lui rouleau roi elfe cherchant quelque chose qu’il croyait être dans les grottes ci-dessous Pays de rêve.

À la fin de saison 3, il a été révélé que « la chose » Quoi Quitter Je cherchais était Candyass, le siège légendaire du pouvoir elfique dans les temps anciens. Il roi rouleau a souligné que cela signifiait que Pays de rêve C’était la maison des elfes, mais la raison pour laquelle ils l’ont quitté était pour se cacher de l’humanité dans le Forêt enchantée, tout est un mystère.

On ne sait pas non plus pourquoi le roi rouleau il voulait garder cette connaissance secrète, même de son propre peuple. Cependant, la révélation que Pays de rêve appartenait autrefois aux Elfes soulève la question de savoir s’ils sont l’ancien ennemi qui a maudit la famille royale de Pays de rêve.

LA PROPHÉTIE DES TROGS

La prophétie de Trögs (Photo: Netflix)

Haricot a gagné l’allégeance de la petite race souterraine connue sous le nom de Trogs au début de la saison 3, après avoir cru qu’elle, Elfe et Luci ils étaient les sauveurs de leur race. Ce dont ils ont besoin pour être sauvés n’a jamais été expliqué, car le Trogs Ils semblent bien se débrouiller seuls, considérant qu’ils vivent une existence secrète, dévorant les débris du monde de la surface.

Il est également difficile de savoir quelle connexion le Trogs avec les ElfesOuais Pays de rêve est vraiment la patrie d’origine du Elfes, car les deux races naines se ressemblent remarquablement. Au moins certaines des femmes Trog ils semblaient incroyablement attirés par Elfe.

LES POUVOIRS, LA PROPHÉTIE ET ​​L’ENFER DE BEAN

Bean et Luci sont liés par magie (Photo: Netflix)

La saison 3 vu Haricot développer un type de puissance de foudre magique, qu’il utilisa pour empêcher les gardes du robot de Steamland ils la captureront déjà Elfe. Cela peut être votre héritage en tant que membre de la famille royale de Maru, qui a négocié avec l’enfer pour obtenir des pouvoirs magiques.

Cela peut aussi être lié à la prophétie selon laquelle la famille maternelle de Haricot croyez que vous devez vous conformer. Malheureusement, comme toutes les prophéties de « (Désenchantement » À ce jour, rien n’a été dit sur les détails de cette prophétie au-delà de la famille royale de Maru qui a une dette avec l’enfer et la conception de Haricot comme moyen d’y parvenir.

Il a été laissé entendre qu’ils avaient l’intention de corrompre Haricot au service de l’enfer, depuis Haricot joint par magie Luci, soi-disant parce qu’il faisait à l’origine partie de ce plan, mais les objectifs réels du Reine Dagmar, ses frères et Maru ils restent totalement indéfinis.

COMMENT LA FIN DE LA SAISON 3 DE «(DIS) ENCHANTMENT» DONNE DES DÉTAILS SUR SON POSSIBLE SAISON 4

Les pouvoirs curieux de Bean pourraient être la clé de tout (Photo: Netflix)

La seule chose qui est claire dans tout ce discours sur les prophéties et les magies anciennes est que le saison 4 de « (Désenchantement » verra probablement une guerre massive éclater au milieu de toutes les nations et factions qu’ils cherchent à contrôler Pays de rêve. La question la plus importante est de savoir s’il existe vraiment un pouvoir magique secret qui attend d’être exploité.

Il semble probable que Haricot est la clé de tout, puisque ses pouvoirs de foudre sont clairement magiques, mais s’ils font partie de son héritage en tant que descendant de Maru ou le résultat d’être le premier dirigeant de Pays de rêve en défiant son cycle patriarcal et, peut-être, les conditions de malédiction de sa lignée ne sont pas claires.

On ne sait pas non plus quels alliés il a pu laisser Haricot Au-delà de Trogs ou si les Elfes se retournent contre elle pour tenter de retrouver ce qui a été perdu. Quoi que cela signifie, il y aura sûrement des batailles sanglantes, grâce à Haricot Elle s’est fait de nombreux ennemis après une journée en tant que reine de Pays de rêve.