« (Dis) charm », aura la saison 4 sur Netflix?

La troisième saison de « (Dés) enchantement » (« Désenchantement » dans sa langue d’origine) est disponible sur Netflix à partir du vendredi 15 janvier 2021. La série créée par Matt Groening (« Les Simpsons » et « Futurama ») se déroule dans le royaume médiéval fantastique d’Utopia (Dreamland) et raconte les mésaventures de Bean, une princesse rebelle et alcoolique, un lutin nommé Elfo et un démon nommé Luci.

La fiction animée pour adultes qui a été créée en août 2018 présente les voix d’Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Matt Berry, David Herman, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery et Billy West.

Dans la première tranche de « (Désenchantement«Le devoir appelle, mais Bean n’entend que l’appel de la boisson. Entre deux verres, la princesse rebelle met en colère le roi et fait des ravages avec son démon personnel et son ami elfe. Dans le deuxième volet, la princesse Bean plonge dans l’enfer pour sauver une vie, apprend qu’un destin mystique lui est réservé et aide son père à récupérer son royaume.

Alors que dans la troisième partie, Bean redouble d’efforts pour faire face aux complots royaux, aux mystères insondables, à l’instabilité du roi Zøg et à l’incertitude quant à l’avenir de Dreamland. Alors y aura-t-il une nouvelle saison?

« (DIS) CHARM » AURA-T-IL LA SAISON 4?

Même si Netflix n’a pas encore fait l’annonce officielle, il est probable que l’histoire de Ben, Elfo et Luci se poursuivra dans un troisième volet, puisqu’en octobre 2018, l’émission a été renouvelée avec une commande de 20 épisodes supplémentaires, les dix premiers sont arrivés avec une partie 3, donc les dix autres pourraient faire partie de la saison quatre.

Les derniers chapitres de « (Désenchantement»Montrez qu’Odval tente de détrôner le père de Bean, le roi Zøg, et place le demi-frère de Bean Derek comme roi. Bien que le roi Zøg soit atteint de démence, Bean parvient à lui parler et est couronné la nouvelle reine.

Par conséquent, un quatrième entre les deux pourrait se concentrer sur Bean qui s’acquitte de ses tâches en tant que nouveau régent. De plus, il devra trouver un moyen de ramener Elfo, qui a été capturé par une armée d’ogres.

Cependant, étant donné que les critiques considèrent que l’émission est bien en dessous « Futurama«Il est toujours possible que le service de streaming décide d’annuler le programme. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse de Netflix.

Que se passera-t-il dans la quatrième saison de « (Dis) charme »? (Photo: Netflix)

QUAND SERAIT LA SORTIE DE LA SAISON 4 DE « (DIS) ENCHANTMENT »?

La quatrième saison de « (Désenchantement« N’a pas encore de date de sortie officielle en Netflix, mais de nouveaux épisodes sont susceptibles de frapper la plate-forme de streaming dans le courant de 2022.