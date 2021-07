Dirty Work 2 chances sont « très jolies », déclare le réalisateur original Bob Saget

Bob Saget a laissé tomber une mise à jour sur ces Sale travail 2 rumeurs et il a même noté que les chances sont « très belles ». L’original Sale boulot, d’après le roman de Roald Dahl La vengeance est à moi Inc., est sorti en salles en 1998. Saget a été le réalisateur en utilisant un scénario de Norm Macdonald, Frank Sebastiano et Fred Wolf. Macdonald a également partagé la vedette avec Artie Lange dans les rôles principaux.

Malheureusement pour Bob Saget et Sale boulot équipe, le film n’a pas mis le feu au box-office lors de sa sortie. Pourtant, malgré la sous-performance des acheteurs de billets et des critiques en 1998, Sale boulot est devenu un favori culte populaire dans les années suivantes. Les critiques rétroactives ont été beaucoup plus aimables et il y a même eu un mouvement des fans pour que Saget rassemble Macdonald et Lange pour Sale travail 2.

La bonne nouvelle est qu’un Sale boulot La suite est peut-être plus proche que jamais de devenir une réalité. Dans une nouvelle interview vidéo pour Le spectacle Rizzuto sur 105.7 la Pointe à Saint-Louis, Saget a abordé sa carrière cinématographique et a élevé Sale boulot. Sans même être interrogé sur les possibilités de suite, Saget a mentionné avec enthousiasme que des discussions sur la suite étaient toujours en cours. Bien que rien ne soit réglé à ce stade, il semble que les chances soient plutôt bonnes.

« J’ai fait ce film que j’ai réalisé, Sale boulot, en 1998. Nous parlons et pensons qu’il pourrait y avoir une suite… Je parle un peu à Norm et à Artie, et c’est une chose plutôt cool si ça se passe, ce qui a l’air très sympa. «

L’année dernière, Saget a également taquiné l’idée de Sale travail 2 dans une interview séparée sur Le podcast de Bill Bert. À l’époque, il avait noté que des discussions avec Macdonald avaient commencé sur la suite potentielle et est allé jusqu’à dire qu’ils avaient « une autorisation des gros fromages ». Cette nouvelle mise à jour de Saget suggère qu’il est toujours optimiste quant à ses chances et qu’il a également parlé de la possibilité avec Lange.

De retour en 2018, Norm McDonald a également dit qu’il serait prêt pour la suite. S’adressant à Forbes à l’époque, Macdonald a déclaré qu’il « pourrait y avoir un autre cône à venir maintenant », bien qu’il ne savait pas encore si Lange serait impliqué. Comme l’a expliqué Macdonald, cela pourrait dépendre de la capture de Lange au bon moment, car sa vie a été si imprévisible.

« J’ai parlé à Artie il y a probablement six mois, je pense », a déclaré Macdonald. « Il est partout, Artie. Il est donc difficile de savoir où il en est. Parce que parfois je pense qu’il a vraiment des problèmes, puis il est dans une émission de télévision, il est dans Crashing et il se tient toujours debout. C’est donc très difficile à savoir exactement où il est en ce moment, Artie. Il est toujours dans mes pensées, tu sais. »

Sale boulot suit les amis de toujours Mitch (Macdonald) et Sam (Lange) alors qu’ils lancent une entreprise de vengeance contre rémunération afin de collecter des fonds pour une transplantation cardiaque pour le père de Sam, Pops (Jack Warden). La comédie est remplie de caméos notables du début à la fin, dont Don Rickles, Chevy Chase, Gary Coleman, Adam Sandler, John Goodman et Rebecca Romijn. Chris Farley joue également dans son dernier rôle en tant qu’homme dont le nez a été mordu par une prostituée.

Le temps nous dira si Sale travail 2 se concrétise jamais. Pour l’instant, vous pouvez diffuser le film original sur HBO Max si vous souhaitez le revisiter. Cette nouvelle nous vient du Rizzuto Show sur 105.7 le Point.

Sujets : Sale travail 2