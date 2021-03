Dirty Money Saison 2 Critique C’est le monde d’un homme riche Lisez tous les détails ici !!

Dirty Money est une série télévisée documentaire sur le Web de Netflix qui suit des cas très médiatisés de corruption d’entreprise aux États-Unis. L’émission révélatrice, qui a débuté en janvier 2018 avec sa première saison, a reçu les éloges de la critique et a été bien accueillie par le public.

La revue: Comme la saison dernière, chaque épisode se distingue comme une histoire autonome avec son propre style de réalisateur, bien que la plupart adhèrent au même ensemble de directives. La famille Trump est une fois de plus à l’honneur, cette fois sous la forme de Jared Kushner et de sa société immobilière, tandis que tout le reste, y compris les plantes en plastique nuisibles à l’environnement de Formosa, le mauvais usage de la tutelle et les grandes escroqueries de Wells Fargo, est couvert chaque heure- long épisode.

La majorité des épisodes sont équilibrés, informatifs et bien rythmés. Chaque section commence par un large aperçu de l’affaire en cours avant de remonter dans le temps pour voir les origines et l’histoire de chaque sujet.

Les entretiens en face à face et les images d’archives sont combinés avec des diagrammes, des dessins animés, du texte explicatif et tout le reste pour former le cœur de la série. Ce ne serait pas une surprise pour quiconque a vu le premier épisode, mais les variations stylistiques de chaque épisode rendent les choses excitantes et spéciales.

Chaque épisode contient une quantité décente d’ingéniosité pour vous inciter à revenir pour plus, qu’il s’agisse de passer les gros titres de la première page sur un fond noir ou d’un diagramme de pollution de l’air qui se fond sans effort avec une photo aérienne de Point Comfort.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la série fonctionne si bien, et la perspective neutre (à part les épisodes où les gens ont refusé de s’engager avec les équipes de tournage de Netflix, bien sûr) aide à fournir une perspective équilibrée au milieu des preuves accablantes contre eux.

Bien sûr, vos épisodes préférés peuvent différer, mais pour moi, l’exploitation des gardiens et les épisodes de Jared Kushner ont été les points forts de la série, en partie en raison de la quantité de connaissances et des récits émouvants présentés dans les deux. Il est difficile de voir des hommes et des femmes âgés perdre tout en raison de l’abus de procuration.

Les scènes où un homme se tient au-dessus des ruines de sa maison d’enfance ou entend une mère désespérée de trois enfants perdre tout à cause de la cruauté de Kushner sont particulièrement émouvantes, mais ces histoires chargées d’émotion apparaissent tout au long de la série.

