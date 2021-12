Dirty Jobs redémarre en cours, confirme Mike Rowe

Après dix ans, les gens sont prêts à se salir à nouveau. C’est vrai, Mike Rowe est intervenu pour confirmer qu’il redémarre la série à succès, Sales boulots. La nouvelle nous vient de TMZ.

« La réponse courte était COVID », a déclaré Rowe dans une interview avec TMZ. « Nous avons enfermé pendant un an et demi, et le travail essentiel est redevenu d’actualité. J’ai commencé à recevoir des lettres de fans de l’ancienne série, et je pense que le réseau en a également entendu beaucoup. Dirty Jobs était le grand-père des émissions de travail essentielles, et puisque cela était de retour dans les gros titres, il semblait être une bonne idée de sortir et de rappeler aux gens qui gardait les lumières allumées et faisait le genre de travail pour lequel la vie civilisée fonctionne. le reste d’entre nous. »

Sales boulots a pris pied en tant qu’émission complète sur Discovery Channel en 2005. Produite par Pilgrim Films and Television, la série a suivi l’animateur Mike Rowe alors qu’il suivait la vie quotidienne de personnes qui faisaient des travaux salissants mais nécessaires. Collecteurs d’ordures, entretien des eaux usées, éleveurs de poissons, ramoneurs, si vous pouvez les nommer, Rowe a probablement fait un épisode sur eux. L’émission a duré huit saisons avant de se terminer en 2012. La dernière saison était intitulée Sale boulot : en bas, qui se concentrait sur les emplois en Australie. Seuls quatre épisodes ont été tournés pour la dernière saison. La série a été nominée pour cinq Primetime Emmys, dont trois pour Outstanding Reality Program. En 2020, Rowe est revenu avec une mini-série dérivée intitulée Sale boulot : Rowe’d Trip. Comme En bas, ce spin-off n’avait que quatre épisodes.





Sur le site Web de Discovery, ils avaient ceci à dire sur le retour de l’émission (ainsi que sur le sujet du premier épisode de la saison): « Mike apprentis avec les rod busters, qui travaillent dans des conditions brutales et des températures étouffantes, alors qu’ils tordent, moulent et fabriquent le cadre en fer pour sécuriser les superstructures de notre pays. Mike voyage à l’extérieur de Tampa, en Floride, pour rencontrer des rod busters chargés de terminer un pont en seulement 1 jour. Leur travail est à la fois artistique et critique, mais les résultats de leur travail sont toujours recouverts de béton – hors de vue et hors de l’esprit. Mike est prêt à corriger cela. Mais sera-t-il capable de suivre les conditions de haute pression et la chronologie ? »

Les fans de la série originale apprécieront certainement le retour de leur porte-parole préféré pour le travailleur méconnu, et les nouveaux arrivants sont plus que bienvenus pour regarder les rouages ​​de la vie invisible de ces hommes et femmes de carrière sous-estimés. À en juger par le rôle joué par le courrier des fans dans la décision du redémarrage, il semble que les conditions actuelles du monde aient apporté une nouvelle attention et une nouvelle appréciation à ces travailleurs en particulier.





Sales boulots est prévu pour la première le 2 janvier 2022 à 20 h HE/PT et sera disponible sur Discovery Channel et Discovery +.

