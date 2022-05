Dirty Dancing 2 trouve sa réalisatrice, Jennifer Gray prête à revenir

Les engrenages tournent enfin Danse salealias Sale danse 2. Par variété, Jonathan Levine (Tir long, 50/50) a signé pour diriger la suite à longue gestation de Lionsgate. Le film fera suite à l’original de 1987 avec Jennifer Gray également à bord pour reprendre son rôle de Frances « Baby » Houseman.

Jonathan Levine produisait déjà le film et co-écrit le scénario avec Elizabeth Chomko. Gray est producteur exécutif en plus de revenir en tant que bébé. Vous pouvez lire une déclaration publiée par Levine confirmant ses plans de direct ci-dessous.

« Alors que l’original ‘Dirty Dancing’ a toujours été l’un de mes films préférés, je n’aurais jamais imaginé que je réaliserais la suite. En le co-écrivant, je suis tombé amoureux des personnages (nouveaux et anciens), du monde des Catskills New York des années 1990 et de la musique, qui ira des chansons du film original au hip-hop des années 90. J’ai hâte de collaborer avec Jennifer pour apporter cette belle histoire d’été, de romance et de danse à une génération de nouveaux fans. Et à ceux de longue date, je promets que nous ne gâcherons pas votre enfance. Nous aborderons la mission avec sophistication, ambition et, surtout, amour.