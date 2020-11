DIRT 5 Review: Un thriller de course à indice d’octane élevé vous laisse en vouloir plus

Aadi Nair26 nov.2020 06:17:01 IST

Quand j’étais en neuvième année, il y a eu ce soir-là où mon meilleur ami est venu chez moi avec sa PS2, une copie de Burnout 3: retrait et un contrôleur de rechange abîmé qu’il avait emprunté à son cousin. Je me souviens avoir branché la console à la télévision, basculé vers le mode écran partagé et joué pendant ce qui, à l’époque, ressemblait à six heures d’affilée, mais aurait facilement pu être toute la nuit. Maintenant, comme tous ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, je ne suis pas le plus grand fan des jeux de course – surtout parce que je suis absolument terrible dans ce domaine – donc je n’en ai pas beaucoup de bons souvenirs, mais celui-ci vient juste d’inonder me reviens juste quelques minutes après avoir commencé à jouer SALETÉ 5.

Grâce à mon inaptitude à ce genre de jeux vidéo, je n’avais aucune idée préconçue réelle dans cette revue, et je suis ressorti de l’expérience agréablement surpris. Au cœur de celui-ci, il y a quelque chose de profondément nostalgique dans le dernier ajout de Codemasters au SALETÉ série, même si vous n’avez pas vraiment joué à beaucoup de ces jeux auparavant.

Dès que vous le chargez, la diapositive de titre lumineuse et colorée et l’interface utilisateur annoncent instantanément le type d’expérience que vous recherchez, avec une promesse de plaisir léger que le gameplay offre vraiment. C’est simple, c’est simple et surtout, c’est extrêmement agréable. Si vous choisissez de conduire avec les commandes préréglées, il n’y a que trois boutons dont vous avez vraiment besoin – l’accélérateur, les freins et le frein à main, si vous voulez effectuer quelques virages serrés. Cependant, si vous recherchez une conduite légèrement plus difficile, vous avez la possibilité d’utiliser la transmission manuelle, auquel cas vous devrez passer les vitesses comme vous le feriez dans la vraie vie.

Il y a 10 endroits différents dans lesquels vous pouvez courir, allant des sommets enneigés de l’Himalaya au Népal aux pistes de terre boueuses de la Norvège rurale. Chaque emplacement a un autre ensemble de cours parmi lesquels vous pouvez choisir, chacun étant à peu près assez différent pour justifier son existence. Il existe également un certain nombre de conditions météorologiques différentes, chacune ayant un impact sur votre expérience de conduite à sa manière. Les changements dynamiques de temps au cours des courses sont monnaie courante, les conditions évoluant au fil de la course. Par exemple, vous pouvez commencer une course avec un beau ciel bleu, pour être jeté au milieu d’un orage impromptu quelques minutes plus tard. La sélection de voitures est assez vaste, mais pas au niveau de quelque chose comme un Asphalte ou Gran Turismo. Chaque véhicule est hautement personnalisable, avec une large gamme de décalcomanies, d’autocollants et de travaux de peinture que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire et dans d’autres modes.

Carrière

Le mode Carrière dans SALETÉ 5 est assez engageant, bien qu’il soit aussi minimaliste que possible avec un manque complet de modèles de personnages et de scènes cinématiques. L’histoire se déroule à travers les voix de James Pumphrey et Nolan Sykes, deux podcasteurs du monde réel très divertissants et passionnés d’automobile qui gèrent un podcast dans le jeu, qui agit comme un outil merveilleux pour donner le ton, tout en offrant simultanément des morceaux d’exposition parfaitement extraits audio emballés. La chimie entre Pumphrey et Sykes est immédiatement évidente, et même si j’ai trouvé les enregistrements parfois un peu laborieux, il n’y a jamais eu d’exemple où cela devenait carrément ennuyeux, malgré quelques blagues vraiment terribles qui ressemblaient à elles. ont été écrits par un élève de quatrième.

Le duo est soutenu par Troy Baker, qui le saura la plupart de son rôle emblématique de Joel Miller dans Le dernier d’entre nous, et Nolan au nord de Inexploré la célébrité. Baker joue Alex «AJ» Janicek, une sorte de frère aîné / sensei qui intervient de temps en temps avec des informations utiles, tandis que North exprime Bruno Durand – un rival qui porte bien son nom caricatural.

Bien que les voix d’accompagnement soient assez agréables, j’ai quelques reproches avec le mode histoire.

Tout d’abord, c’est un peu difficile. Je comprends qu’il faut s’attendre à quelques niveaux de mouture du jeu, car c’est une caractéristique du genre, mais au fur et à mesure que je progressais dans l’histoire, le jeu s’est stabilisé et il y a eu des moments où je commençais à me délaisser. un peu. Certaines courses peuvent parfois être un peu fastidieuses, et elles s’accompagnent d’un ensemble d’objectifs que vous devez accomplir pour continuer à débloquer de nouvelles branches de l’histoire, ce qui signifie que vous pourriez vous retrouver en train de jouer le même temps de course et encore. Dans l’ensemble, ce n’est pas vraiment un arrêt massif, et s’il est joué sur une durée plus longue, il pourrait toujours conserver une certaine fraîcheur, mais honnêtement, je pense que je préférerais même faire Skyrim. chercher des quêtes pour certaines de ces races.

Deuxièmement, certains des modes de course ne semblent pas être si différents des autres. Après avoir joué l’histoire pendant des heures, quelques modes semblaient se confondre en un seul, et même si vous deviez me mettre un pistolet sur la tête, je ne suis pas sûr de pouvoir faire la différence entre Land Rush, Stampede et Rally Raid basé uniquement sur le gameplay. En fait, j’étais tellement inquiet de manquer quelque chose d’énorme qui différenciait ces modes que je suis allé sur le site Web du jeu pour lire les descriptions de 100 mots, pour ensuite réaliser que certains des modes n’étaient que différents dans l’esprit, et pas dans la mécanique réelle.

Personnellement, mes deux modes préférés étaient Path Finder et Ice Breaker, car ils étaient les plus différents de leurs homologues. Path Finder impliquait beaucoup de mouvements verticaux, avec des parcours vous faisant escalader des falaises abruptes et des pentes, avant de ralentir le rythme en lançant une route de montagne étroite et sinueuse longeant une chute abrupte. Ice Breaker, d’autre part, est ce que cela ressemble: Une promenade glissante et carénante sur une route glissante et couverte de glace. Il y a beaucoup de dérive et très peu de contrôle, ce qui le rend vraiment excitant et un peu frustrant.

Arcade

Tandis que DIRT 5’s carrière est une expérience solo amusante, son mode Arcade sera forcément le point culminant de votre salon, car il propose quelque chose qui s’est un peu démodé pour les jeux de course ces dernières années – le multijoueur hors ligne! Le mode de course en écran partagé vous permet de vous confronter à trois autres personnes, et c’est un plaisir de jouer. Je l’ai essayé avec deux autres lecteurs, comme vous pouvez le voir sur l’image, et c’était étonnamment facile à suivre, même sur mon petit téléviseur.

Outre l’écran partagé, tous les modes de l’histoire sont disponibles pour jouer sur les 70 itinéraires différents présentés dans le jeu, et si vous souhaitez vous entraîner un peu ou simplement passer du temps à jouer à un type de course particulier, vous pouvez le faire ici. Avec la possibilité de changer le nombre de tours, le type d’événement, l’heure de la journée et la météo, vous pouvez essayer presque tout ce que le jeu a à offrir sans avoir à vous asseoir à travers toute l’histoire.

En ligne

Pour être honnête, je n’ai pas beaucoup joué en ligne. Ce n’est pas parce que je ne voulais pas, c’était parce que je ne pouvait pas trouver quelqu’un contre qui jouer. J’ai essayé de me connecter à plusieurs moments de la journée et j’ai essayé de changer le serveur auquel je me connectais, mais après plusieurs jours, le mieux que je pouvais gérer était quelques courses 1v1 dans un mode clairement conçu pour accueillir un multitude de joueurs. Pour donner au jeu le bénéfice du doute, c’est assez nouveau, et il est plus que probable qu’au fil des semaines, de plus en plus de joueurs commenceront à fréquenter le mode en ligne. Pour l’instant, tout ce que je peux dire, c’est que les deux matchs auxquels j’ai joué étaient assez amusants, même si c’était juste contre un autre joueur, et j’ai été battu assez facilement les deux fois.

Cours de récréation

Playgrounds est un coin de SALETÉ 5 dans lequel vous pouvez vous perdre pendant des heures. Il offre la possibilité de créer des pistes personnalisées, avec une sélection étonnamment diversifiée de rampes, de barrières et de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre parcours de cascade de style X-Games. Il y a beaucoup de composants de piste standard tels que des plates-formes de terre et des barrières de pneus que vous pouvez utiliser pour créer des pistes personnalisées, mais il y a aussi des trucs loufoques que vous pouvez ajouter comme des anneaux enflammés à traverser et des bus à impériale pour sauter par-dessus. Il n’y a que deux endroits dans lesquels vous pouvez créer votre cours, à savoir Cape Town et Arizona, mais avec la pléthore d’options qui vous sont présentées, il est assez facile de créer quelque chose qui semble unique malgré les limites géographiques.

Vous pouvez également partager les pistes que vous créez en ligne et courir sur des pistes méticuleusement conçues par des personnes ayant beaucoup trop de temps libre. J’ai essayé quelques-uns des cours proposés par d’autres joueurs, et j’ai rapidement appris qu’ils sont incroyablement détaillés et offrent beaucoup plus de défis que n’importe lequel des cours standard du jeu.

TL; DR: SALETÉ 5 a un gameplay exaltant et rapide qui ne manquera pas de vous accrocher dès le départ, mais son histoire manque de profondeur et de variété, et vous risquez de vous ennuyer un peu à mi-chemin. Si vous recherchez une expérience de course arcadey légère avec des sensations fortes à la douzaine, ce jeu est fait pour vous. Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’un peu plus profond, cherchez peut-être ailleurs.

Jeu revu sur PS4. Vérifiez le code fourni par l’éditeur.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂