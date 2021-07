DIRT 5 réorganise le support PS5 DualSense et l’audio 3D dans l’énorme mise à jour du contenu de la semaine prochaine

Bien que nous ayons vraiment apprécié DIRT 5 lors du lancement de la PlayStation 5 en novembre dernier, il y avait une case qu’elle n’a pas vraiment cochée. Les fonctionnalités uniques du DualSense, le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs, n’ont pas été utilisés à leur plein potentiel. Comme cela a été prouvé par des gens comme WRC 9, le retour tactile supplémentaire peut faire une énorme différence dans les titres de course, il était donc toujours un peu dommage de voir la technologie se perdre dans le coureur tout-terrain de Codemasters – d’autant plus que c’est si une expérience amusante.

Entrez dans la mise à jour de contenu fraîchement annoncée pour DIRT 5. Vient d’être annoncée sur le blog PlayStation, Codies propose toute une série de nouveautés, et elle comprend « une prise en charge complète de l’haptique et du déclencheur adaptatif pour le contrôleur DualSense ». Le développeur a travaillé sur des améliorations dans ce domaine, et il semble que cela vaudra la peine d’attendre. « Remarquez les changements de traction sur différentes surfaces, sentez la gâchette de frein pousser contre vous lorsque vous ralentissez, sentez le bruit sourd d’un changement de vitesse et trouvez la limite d’adhérence lorsque vous dirigez et accélérez dans les virages », écrit Chris Groves de Codemasters. . L’audio 3D du jeu verra également quelques améliorations avec cette mise à jour.

Ailleurs, cependant, les joueurs PS5 et PS4 peuvent s’attendre à du nouveau contenu pour le mode Playgrounds, y compris des défis hebdomadaires et des récompenses de créateurs, de nouveaux trophées à collecter et deux nouvelles pistes de course. Tout cela, ainsi que les améliorations spécifiques à la PS5 susmentionnées, seront disponibles gratuitement avec une mise à jour du jeu.

De plus, un DLC premium appelé Super Size Content Pack arrivera en même temps. Celui-ci sera disponible pour ceux qui possèdent l’édition amplifiée/un an de DIRT 5, ou peut être acheté séparément. Il comprend 27 nouveaux événements de carrière et quatre nouveaux véhicules, ainsi que quelques nouveaux sponsors, livrées et options de personnalisation.

Tout entre en jeu le 20 juillet, dans un peu moins d’une semaine. Êtes-vous enthousiasmé par ces changements et mises à jour entrants ? Faites tourner vos moteurs dans la section commentaires ci-dessous.