DiRT 5 recueille ses notes exceptionnelles grâce à une nouvelle bande-annonce

Pour le mois de novembre en cours, plusieurs publications du mois de pertinence étaient prévues. Call of Duty: Guerre froide Black Ops, Assassin’s Creed Valhalla, Godfall, Remake de Demon’s Souls… Il existe diverses productions de grande renommée qui ont attiré pratiquement toute l’attention de la communauté, mais ce ne sont pas les seules. Dans ce sens, DiRT 5 est un titre tant attendu qui a également connu sa première ce mois-ci et, bien qu’il ait été relégué à une seconde instance en raison de ces excellents produits, il est également devenu un jeu vidéo très apprécié par l’industrie, comme en témoigne son dernière bande-annonce.

Ceci, il convient de noter, concerne une sorte de vidéo accolades, c’est-à-dire une séquence chargée de collecter les critiques les plus notables que la production a reçues. Ainsi, tout au long de la demi-minute de l’exposition, nous pouvons détailler des évaluations tant numériques qu’écrites, y compris des citations telles que « meilleur jeu de course de 2020« , »ne ressemble à rien d’autre dans les titres de carrière de cette année« , »presque parfait« et plus. De même, ces descriptions sont entrecoupées de diverses sections de gameplay, il est donc conseillé de jeter un œil à la publication si vous envisagez l’achat du jeu vidéo.

DiRT 5, Nous soulignons, est actuellement disponible pour PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4, avec un lancement prévu pour Stadia à une date encore à déterminer en 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂