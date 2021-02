DIRT 5 obtient le DLC gratuit et premium plus tard ce mois-ci sur PS5, PS4

DIRT 5 est le coureur d’arcade coloré et impétueux de Codemasters, et bien qu’il soit rugueux sur les bords, cela vaut vraiment la peine d’être vérifié. Comme avec la plupart des jeux de nos jours, il a été lancé avec une longue feuille de route de plans post-sortie, et une vague de nouveau contenu est au coin de la rue.

Si vous possédez l’édition amplifiée du jeu ou la mise à niveau de la première année, vous pouvez vous attendre au pack de contenu Energy. Ce DLC ajoute quatre nouveaux véhicules jouables dans le jeu, 25 nouveaux événements de carrière, deux nouveaux sponsors et un tas d’options de personnalisation supplémentaires. Vous pourrez également acheter ce pack séparément, si cela vous intéresse. Il franchit la ligne d’arrivée le 22 février.

Cependant, ce n’est pas la seule chose à venir plus tard ce mois-ci. Gratuite pour tous les joueurs de DIRT 5, une mise à jour apportera beaucoup de nouveautés à jouer dans le mode Playgrounds. Cela comprendra des objets et des obstacles sur le thème de Junkyard, ainsi qu’une nouvelle arène.

Codies vante également une mise à jour majeure du jeu. La mise à jour 3.00 comme on l’appelle ajoutera les goodies Playgrounds mentionnés ci-dessus, mais « inclura également divers correctifs et optimisations techniques » ainsi que des changements communautaires comme une augmentation du plafond de niveau. Plus de détails sur ce que fait ce correctif approchent le moment – j’espère qu’il améliorera la fonctionnalité de retour haptique du DualSense sur PS5.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous avec impatience toute cette bonté DIRT 5? Powerslide dans la section commentaires ci-dessous.