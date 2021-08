Dirt 5, F1 2020 et GRID se dirigent tous vers le service d’abonnement EA Play

EA veut vraiment que vous enfiliez vos chaussures de course dans un avenir proche, car Dirt 5, F1 2020 et GRID se dirigent tous vers le service d’abonnement de l’éditeur. En indiquant simplement que les trois coureurs seront ajoutés « bientôt », ils seront accompagnés d’objets en jeu pour d’autres titres. Les joueurs de Madden NFL 22 peuvent s’attendre à certaines tâches Ultimate Team et à un pack de bienvenue, il y a un boost d’XP FUT Saison 8 pour les fans de FIFA 21 et un charme d’arme Apex Legends Dicey, entre autres.

Les jeux PS4 (vous obtiendrez également la version PS5 de Dirt 5) sont cependant les grands sujets de discussion ici. Tous sont des coureurs super solides, avec F1 2020 et Dirt 5 commandant les scores de révision les plus élevés. Dans le cas du premier, nous lui avons attribué un 8/10 et avons conclu : « Il s’agit de l’entrée en série la plus complète à ce jour, avec une saison complète de Formule 2, suivie de jusqu’à 10 campagnes seniors consécutives dans une carrière passionnante en Formule 1. Le nouveau mode My Team permet un pèlerinage encore plus personnalisé, et sur la bonne voie, tout chante. »

Dirt 5 a également mérité une note de 8/10 grâce à « une gestion brillante, une présentation de style festival et une grande variété de façons de jouer ». Pour une liste complète des Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4, dirigez-vous vers le lien. Quelque chose ici que vous aimeriez essayer? Zoomez sur les commentaires ci-dessous.