DIRT 5 a sa mise à jour 2.0 maintenant, qui ajoute beaucoup de contenu sur le thème de l’hiver

Saleté 5 est le dernier pilote tout-terrain de Codemaster dans une série qui est devenue plus réaliste avec le temps. Le développeur est toujours fier de donner aux joueurs des contrôles authentiques et des terrains difficiles, allant de la glace à la boue. Chaque piste nécessite un ensemble particulier de compétences qui peuvent être difficiles à maîtriser, même pour les coureurs les plus avancés.

Le jeu s’améliore encore avec sa mise à jour 2.0, qui est actuellement disponible. Il y a beaucoup d’améliorations des performances qui améliorent l’action de course, mais sans tarder, parlons du contenu sur le thème de l’hiver qui est actuellement disponible.

Nous sommes à la mi-décembre et c’est normal Codemasters donne des cadeaux d’hiver pour célébrer la saison des dons. Snow Limits, qui ajoute un tas de trucs hivernaux au concepteur du parcours, est un atout majeur. Cette fonctionnalité a été l’un des meilleurs aspects de Saleté 5.

Les joueurs peuvent personnaliser les morceaux comme ils l’entendent, puis les partager avec la communauté. Les joueurs disposeront désormais d’un décor approprié pour faire de leurs morceaux un pays des merveilles d’hiver s’ils le souhaitent. Vous pouvez ajouter de grands arbres de Noël et des cadeaux pour vous préparer pour cette fête spéciale ou mettre des graphiques en arrière-plan. Ces objets sont vraiment magiques.

Certaines voitures ont également des graphismes spéciaux sur le thème de Noël, y compris la Ford Mustang GT4. Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir sa palette de couleurs rouge et verte ainsi que des flocons de neige blancs pour compléter le design. C’est l’esthétique parfaite pour cette période de l’année et devrait aider à apporter de la joie tout au long de Saleté 5 communauté.

Ce coureur hors route a malheureusement reçu des critiques mitigées depuis son lancement en novembre, mais Codemasters fait tout son possible pour aplanir les bogues persistants et donner aux joueurs un contenu intéressant. Cette deuxième mise à jour n’est que la pointe de l’iceberg semble-t-il.

Il reste encore beaucoup à améliorer et s’ils continuent à distribuer du contenu gratuit, cela ne ferait pas de mal à gagner les fans qui ont eu des inquiétudes avec ce coureur depuis son lancement.

The Snow Limits est également une mise à jour de contenu entièrement gratuite, donc si vous avez le jeu de base, vous n’avez pas à payer un centime pour participer à ces festivités sur le thème de l’hiver. Voyons ce que Codemasters a d’autre dans ses manches alors qu’ils cherchent à garder Dirt 5’s l’élan se renforce à l’approche de la nouvelle année. Un contenu gratuit comme celui-ci est toujours bien accueilli par les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent.