Dirndl et Lederhosen ont acheté – mais l’Oktoberfest a été annulé

Ceux qui ont déjà acheté un dirndl chic et veulent vraiment l’utiliser seront malheureusement déçus cette année: l’Oktoberfest traditionnel de Munich n’aura pas lieu.

Mais il y a encore de bonnes raisons de sortir enfin votre costume traditionnel et votre dirndl du placard et de vous rendre en Bavière. Le voyage en vaut toujours la peine car cette ville a beaucoup à offrir.

Showmen répartis dans tout Munich

Bien que l’Oktoberfest n’ait pas lieu cette année, on trouve des showmen partout. Ceux-ci vendent, par exemple, des plats délicieux, des souvenirs traditionnels ou proposent de lancer une balle. Pour que la distance entre les personnes puisse être maintenue, les stalles individuelles sont assez largement réparties. Mais cela n’a pas d’importance, car le passage d’un stand à l’autre offre la possibilité de mieux connaître la ville.

Le concept complet n’est pas connu, mais les grandes lignes de ce à quoi Munich devrait ressembler en octobre sont claires. Cette fois, l’événement se déroulera de manière plus ou moins décentralisée. Cela n’a pas grand-chose à voir avec l’Oktoberfest classique, mais les visiteurs et les showmen peuvent toujours l’attendre. Après tout, les stands individuels disséminés dans la ville valent mieux que rien. Amusez-vous, appréciez l’attitude bavaroise typique de la vie et vous pouvez toujours boire une bière ou deux cette année.

“Sommer in Stadt” soutient les showmen et les visiteurs

Une visite à Munich ne vaut pas seulement la peine cette année pour votre propre plaisir. Si l’Oktoberfest doit avoir lieu à nouveau normalement l’année prochaine, les gens ont besoin de showmen. Parce qu’ils n’ont pratiquement pas pris d’argent en raison des nombreux échecs, beaucoup sont économiquement mauvais. Si vous voulez soutenir ces personnes, vous devriez vous rendre à Munich, profiter de quelques jours agréables en Bavière et jeter un œil aux différents stands de près.

Bien entendu, les responsables veillent à ce que l’hygiène et la distance soient prioritaires. Mais même pendant Corona, les gens veulent profiter de la vie à Munich. Ceci est possible sans aucun problème avec ce nouveau concept. Ceux qui veulent traditionnellement rendre Munich dangereux en dirndl et en lederhosen seront certainement ravis du concept «Summer in the City».

Des étals installés dans la ville

Entre autres, les stands sur la place pour le marché hebdomadaire, mais aussi dans les piscines extérieures ou les musées, seront des invités. Cela signifie que les visiteurs peuvent non seulement profiter de la nourriture et des boissons dans la rue, mais peuvent également combiner de nombreux autres sites culturels avec une visite à Munich. Très peu de magasins devraient être créés par emplacement individuel. Cela soutient à son tour le concept d’hygiène et de distance. Le mélange choisi de manèges pour enfants et adultes et les étals de délicieux plats bavarois sont susceptibles d’être particulièrement populaires.

Parfait à pied

Si vous souhaitez connaître l’emplacement et les stands individuels avant votre arrivée, vous trouverez toutes les informations sur Internet en temps voulu ou vous pouvez demander directement à l’administration de la ville. Une liste des stands et un horaire précis vous aideront à suivre les choses.

En général, grâce à la grande infrastructure, il est facile de se rendre d’un point A à un point B à pied sans perdre trop de temps. Quiconque s’implique dans le concept holistique de Munich aura certainement beaucoup de plaisir en une journée ou de courtes vacances dans un dirndl dans la capitale bavaroise. (KTAD)