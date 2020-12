Dirigez-vous vers le salon de coiffure dans la bande-annonce de First Coming 2 America

Comme promis, aujourd’hui apporte notre premier regard sur Coming 2 Amérique, mettant en valeur les visages nouveaux et de retour avec beaucoup d’humour.

Pour être honnête, je ne savais pas trop à quoi m’attendre de notre premier regard sur Coming 2 Amérique, tout ce que je sais, c’est que ça m’a fait rire un peu:

Bien que nous obtenions des détails sur l’intrigue sur la nécessité de retrouver un enfant de sexe masculin en Amérique, la vraie viande de cette bande-annonce réside dans les personnages de retour (dont beaucoup sont joués par les mêmes deux personnes), en particulier ceux du Barbershop. Je ne pouvais pas croire à quel point ce petit peu m’avait fait rire et j’ai réussi à retrouver ce sentiment de l’original. Si le reste du film se déroule de la même manière, cette suite de l’héritage est certainement à regarder.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement. of Queens, New York – là où tout a commencé.