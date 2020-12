Diriger The Mandalorian est allé au-delà des attentes, déclare Robert Rodriguez

Robert Rodriguez a plongé ses orteils dans une galaxie lointaine, très lointaine pour le dernier épisode de The Mandalorian et je me suis éclaté en le faisant. le Sin City et Alita: l’ange de la bataille le réalisateur a dirigé le dernier épisode, La tragédie, qui a fourni aux fans beaucoup de choses à traiter. Il s’avère que l’épisode n’était pas seulement amusant pour les téléspectateurs, car le cinéaste dit que l’expérience a dépassé ses attentes.

Attention: spoilers à venir pour le dernier épisode de The Mandalorian. Robert Rodriguez fait actuellement la promotion de son nouveau film, On peut être des héros, qui se déroule dans le même univers que Sharkboy et Lavagirl. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur la réalisation de l’épisode, qui mettait en vedette le retour triomphant de Boba Fett au Guerres des étoiles univers. Voici ce que Rodriguez avait à dire à ce sujet.

« Je suis ami avec Jon Favreau et il avait besoin d’un remplaçant de dernière minute pour un réalisateur. Et alors j’ai dit: ‘Bien sûr, je viendrai jouer dans le Guerres des étoiles univers!’ Quel rêve. Et c’est rempli tout mon … c’est au-delà de mes attentes, je veux dire, c’était tellement amusant que vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est que de marcher sur un plateau qui a le look classique de The Empire Strikes Back. C’est juste après cette époque, juste après le retour des Jedi. C’est cette époque. Vous avez donc vraiment l’impression d’entrer dans votre enfance. Tout à coup, vous montez et touchez des objets et vous dites: «C’est ce à quoi Han Solo a parlé quand il a tiré sur la machine et a dit aux stormtroopers de ne pas monter». Je me suis dit: « Wow, je pensais avoir reconnu ça! » C’est juste une expérience vraiment étrange et exaltante d’être dans les décors de votre enfance pour de vrai. Et passer à l’action! C’est vraiment cool … Le langage visuel est tellement ancré dans nos têtes. Alors j’en ai un [selfies] «Regardez, c’est moi à côté d’un panneau de contrôle, n’est-ce pas cool?». C’était tellement amusant. »

Fait intéressant, quelqu’un a dû abandonner, semble-t-il, ce qui a ouvert la voie à Robert Rodriguez pour qu’il entre et fasse son truc. En fin de compte, cela a fonctionné. Mando et Baby Yoda se sont lancés dans une aventure pleine d’action vers la pierre de vue, ce qui a permis à Boba Fett de récupérer son armure et de la mettre à profit, tandis que Moff Gideon a mis la main sur Grogu. Cela a donné le coup d’envoi à quelques épisodes épiques pour compléter la saison 2.

Un autre lien amusant est que Robert Rodriguez a travaillé avec Pedro Pascal pour la deuxième fois. Pascal, qui joue Mando, a également travaillé sur On peut être des héros. Les deux ont fini par avoir une reconnexion surprise sur le plateau.

«J’ai en fait filmé ce film avant de travailler avec lui sur Mandalorian. J’ai donc été surpris d’aller sur le plateau, ‘Hé, tu es là aussi!’ C’est donc amusant de travailler avec lui. Il était formidable dans le film, amusant de travailler avec lui. «

The Mandalorian la saison 3 est déjà en préparation, le tournage devrait commencer d’ici la fin de l’année. La série Disney + s’est avérée être un énorme succès et ouvre à bien des égards la voie à l’avenir de Guerres des étoiles. L’émission revient avec un nouvel épisode du vendredi 11 décembre. Cette nouvelle nous parvient via

GamesRadar.

