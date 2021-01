Directeur technique de Daimler sur MBUX Hyperscreen: «Nous avons réinventé l’interaction entre l’humain et l’automobile»

Mercedes-Benz a présenté le MBUX Hyperscreen, le premier tableau de bord numérique entièrement numérique, qui devait être lancé tôt ou tard par une entreprise basée dans la Silicon Valley, pas à Stuttgart.

Ceci d’une marque de voiture qui, historiquement, a été l’une des plus conservatrices, mais qui a radicalement changé son image au cours de la dernière décennie, non seulement dans la conception de ses modèles, mais aussi dans l’organisation de l’entreprise.

Sajjad Khan, directeur de la technologie chez Daimler, nous dit tout sur le nouveau MBUX Hyperscreen, qui sera présenté en première en option sur le Mercedes-Benz EQS.

En plus d’être sans aucun doute le plus grand écran jamais assemblé dans une voiture, Mercedes-Benz affirme également qu’il est le plus intelligent. Sur quoi repose cette affirmation?

Sajjad Khan – Hyperscreen affiche uniquement les informations nécessaires lorsque cela est nécessaire. Sans forcer à rechercher entre les sous-menus, l’utilisateur n’a pas à rechercher les données, mais ce sont les données qui les trouvent. C’est une étape importante dans cette industrie en raison de la façon dont nous avons réussi à fusionner le monde analogique avec le monde numérique, avec un haut niveau d’exécution.

N’était-ce jamais une question d’ego, alors, comme « le mien est plus grand que le tien »?

SK: N’y pensez même pas. Créer le plus grand écran du monde n’a jamais été un objectif en soi. Nous avons été émus par l’idée de présenter un produit de valeur, innovant et intelligent à nos clients, avec un pur focus sur l’utilisateur et la pensée numérique.

« Couche zéro »

De quoi est-il composé et comment les informations Hyperscreen sont-elles organisées?

SK: Nous avons trois écrans indépendants sous une surface légèrement incurvée qui, aux yeux de l’utilisateur, ressemble à une interface unique. Le panneau de contrôle a une apparence particulièrement lumineuse grâce à la dernière technologie OLED et, comme nous apprécions la simplicité, nous avons créé un nouveau niveau d’interaction avec l’utilisateur que nous avons appelé «couche zéro».

Toutes les informations nécessaires et personnalisées sont placées devant les yeux du conducteur, sans qu’il soit nécessaire de rechercher les sous-menus, car cela peut le distraire de sa fonction principale à l’intérieur de la voiture. Nous utilisons différentes couleurs en fonction du mode de conduite et dans la zone d’instrumentation, nous avons créé une nouvelle icône de soucoupe volante, qui aide à montrer l’état de la récupération d’énergie, de l’accélération et des forces g.

Peux-tu être plus précis?

SK: Bien sûr, parce que c’est vraiment quelque chose qui doit être expliqué ou ce n’était pas une réinvention de la façon dont les êtres humains interagissent avec la voiture. Ce concept de «couche zéro» a commencé à être travaillé il y a trois ans et il existe trois modules très différents où tout est affiché sans qu’il soit nécessaire de naviguer dans les sous-menus. Et comme il fonctionne avec l’intelligence artificielle (IA), le système apprend rapidement les préférences et les habitudes de l’utilisateur et lui fournit tout ce dont il a besoin.

Il est impressionnant à l’extérieur et super intelligent à l’intérieur, se connectant avec le monde extérieur et avec tous les occupants du véhicule. Toutes les fonctions et fonctionnalités – chargement de la batterie, divertissement, téléphone, navigation, médias sociaux, fonctions météo, connectivité, massage, etc. – sont entièrement visibles et disponibles à tout moment, entièrement connectés et personnalisés, combinant super puissance de calcul et IA.

Le principe de la «couche zéro» a-t-il été considéré comme simple à utiliser dans vos tests avec des «sujets humains»?

SK: Oui, car il met toutes les applications et fonctions dans une interface utilisateur proactive et fluide, à portée de main. La carte de navigation importante est toujours visible au centre et, ci-dessous, nous mettons les commandes de communication et de divertissement.

Depuis que nous avons lancé la première génération de notre nouveau système d’exploitation (MBUX) en 2018, nous avons analysé les retour d’information de nos clients et nous avons constaté que quatre actions sur cinq (avec la voiture en mouvement) sont liées à la navigation, aux médias et aux appels téléphoniques, nous avons donc fait de votre accès une priorité. Le système apprend, au moyen de l’IA, quelles sont les actions les plus courantes de l’utilisateur à l’intérieur du véhicule et place son accès sur l’écran, laissant en arrière-plan l’accès aux moins utilisés.

Pouvez-vous donner un exemple de cet apprentissage que Hyperscreen peut faire?

SK: Bien sûr. Le châssis EQS peut monter pour créer une plus grande garde au sol, ce qui est une fonctionnalité utile pour les allées raides ou pour accélérer sur les dos d’âne. Le système mémorise la position GPS dans laquelle le conducteur a utilisé la fonction d’élévation du véhicule et la prochaine fois que le véhicule s’approche de cette position GPS, MBUX propose, «de sa propre décision», de relever l’EQS. Le chauffeur a alors la possibilité d’accepter ou de rejeter la suggestion.

Nous sommes habitués à ce que le conducteur reçoive presque toute l’attention des systèmes d’interface, mais à mesure que le véhicule autonome (AV) se rapproche de plus en plus de devenir une réalité, il est naturel que les passagers deviennent également plus «considérés». Êtes-vous d’accord?

SK: Sans aucun doute et c’est pourquoi nous avons quelque chose pour chaque passager, principalement pour le copilote qui a son propre écran à l’intérieur de l’Hyperscreen. Cet écran n’interfère pas avec les fonctions liées au mouvement du véhicule, mais le passager avant peut aider le conducteur à trouver une destination en navigation, régler le son ou choisir une chanson, etc., et peut également voir des informations générales sur le véhicule.

Ce passager peut partager des informations avec n’importe qui à l’intérieur de la voiture et, dans certains pays (selon la législation en vigueur), peut même regarder des vidéos pendant le voyage car nous avons une technologie (basée sur une caméra intelligente) qui empêche le conducteur de les voir. images, vous évitant d’être distrait de la route et du trafic.

Mais cela ne vaut pas la peine de se sentir désolé pour le conducteur pour cela, car il a la même interaction sensationnelle du système MBUX que nous avons récemment présentée dans la nouvelle Classe S, y compris une énorme projection de réalité augmentée (AR).

Interaction

Certains fabricants semblent travailler autour d’une solution mise au point par Panasonic, dans laquelle de gros boutons flottent sur l’écran et permettent à l’utilisateur d’effectuer des ajustements rapides et instinctifs. Mercedes-Benz a préféré une solution dans laquelle toutes les fonctions sont contrôlées par la surface de l’écran elle-même. Car?

SK: Il existe plusieurs technologies et différentes solutions conceptuelles pour permettre à l’utilisateur d’interagir avec sa voiture dans cette nouvelle ère numérique, que ce soit le toucher, le geste, la commande vocale, la vision, etc. Notre solution, Hyperscreen, permet un contrôle total grâce à l’utilisation de différentes technologies et de l’IA de telle sorte que l’utilisateur ne se rend même pas compte lorsqu’il utilise les sens que la nature nous a donnés (parole, audition, vision, toucher) et que sont entièrement intégrés.

En 2012, son entreprise a montré, au CES de Las Vegas, le concept d’opération gestuelle CUBE dans laquelle l’utilisateur levait les bras pour aller toucher des commandes qu’il visualisait virtuellement, mais cette solution qui a été suivie est techniquement et conceptuellement différente. Qu’est-ce qui a justifié ce changement de paradigme?

SK: Utiliser le pare-brise comme écran de projection est quelque chose qui nous préoccupe depuis toujours, mais en ce moment affichage tête haute de la nouvelle Classe S est le plus grand qu’il soit possible de faire. Le principal inconvénient est que seul le conducteur est capable de vous voir et, ergonomiquement, ce n’est peut-être pas une bonne idée que le conducteur agite les bras et les mains de haut en bas et d’un côté à l’autre pendant la conduite.

C’est peut-être une solution pour un avenir à moyen ou long terme, mais pour le moment, la technologie ne le permet pas. Et, de toute façon, nous avons pu intégrer bon nombre de ces idées et contenus sur notre grand écran central.

Comment est-il possible de s’assurer qu’il n’y a pas de distraction excessive du conducteur avec cette immense surface tactile?

SK: Éviter la distraction du conducteur est une obsession pour nous dès le premier jour. C’est pourquoi l’information est projetée ou cachée en arrière-plan par elle-même, en fonction de ce qu’elle apprend en fonction de l’utilisation de l’utilisateur au fil du temps, en plus de cela, les commandes vocales et les gestes ajoutent à cette expérience. , contrôle simple, intuitif et sans effort.

Un exemple: la technologie avancée des pixels augmente la luminosité des informations qui viennent d’être demandées, puis, à l’aide de la caméra, vous pouvez assombrir l’écran du copilote vers le conducteur, de sorte que lorsque le conducteur dirige son regard vers cet écran ne pas pouvoir voir l’image (mais le copilote l’est). Pour se faire une idée de l’effort que nous avons fait pour éviter les distractions, plus de 90% des informations sont accessibles au premier niveau d’Hyperscreen et / ou par commande vocale.

Comment le différencier de la (future) concurrence?

Une tablette Samsung et un iPad sont beaucoup plus similaires qu’un tableau de bord Mercedes-Benz et BMW. En d’autres termes, comment est-il possible d’injecter l’ADN de la marque dans un tableau de bord qui n’est «juste» qu’une immense surface vitrée qui ressemble beaucoup à n’importe quelle surface vitrée que vos concurrents sont susceptibles de présenter à l’avenir?

SK: En fait, lorsque le tableau de bord est entièrement composé d’un écran, une partie de la différenciation que nous réalisons toujours avec le Matériel, avec des formes, des détails, etc. Dans ce cas, nous avons conservé les sorties de ventilation avec de l’air de turbine à jet aux extrémités du panneau, mais comme le grand écran est si répandu, nous devons créer cet ADN davantage pour la façon dont le système est utilisé et moins pour sa forme. Mais aussi pour les caractéristiques, couleurs et fonctionnalités spécifiques.

Il y a quelques mois à peine, il présentait le nouveau MBUX dans la nouvelle Classe S. Maintenant, cet Hyperscreen encore plus révolutionnaire apparaît. Ne craignez pas que cela dérange les premiers acheteurs de la Classe S, qui peuvent penser qu’après tout, ils n’ont que le deuxième meilleur système du marché …

SK: Hyperscreen est tout au sujet de la marque EQ, qui est plus progressive et entièrement électrique. Le panneau de classe S est fantastique, mais convient à un utilisateur légèrement plus traditionnel, avec sa combinaison équilibrée de technologie analogique et numérique.

L’hyperscreen n’est pas meilleur que le MBUX de la Classe S, il est juste différent, car en fait les deux concepts utilisent la même plate-forme technologique de base (nous avons l’eye tracking et la technologie 3D dans les deux systèmes, etc.). Je pense donc qu’il n’y a aucune raison de «jalousie» ou de déception de la part de ceux qui sont déjà devenus clients de la nouvelle Classe S.

Y a-t-il plus d’un ordinateur central derrière ce système? Quelle est la taille des écrans?

SK: Nous avons réussi à condenser toute la puissance de calcul dans un seul appareil pour les trois écrans, malgré des écrans LCD et OLED, avec des résolutions différentes. Les moniteurs latéraux pour conducteur et «copilote» ont une taille de 12,3 pouces et le central a une diagonale de 17,5 pouces.

Quel type de verre a été utilisé?

SK: C’est un verre très sophistiqué, légèrement bombé, qui est construit en collant différents types d’écrans. Dans les zones à courbure plus prononcée, nous utilisons un collage à sec et dans les zones moins courbes, nous appliquons un collage humide. Nous avons également dû gérer les différents PPI (pixels par pouce) afin que vous puissiez avoir une idée de la complexité du processus d’industrialisation de ce tableau de bord …

L’idée est-elle d’utiliser le concept Hyperscreen dans d’autres modèles plus petits de la sous-marque EQ après ses débuts à EQS plus tard cette année?

SK: Nous travaillons pour proposer des solutions technologiques similaires pour les prochains modèles EQ et, comme toujours, cela prendra du temps, en particulier dans le cas de segments de marché beaucoup plus bas. Mais le contrôle tactile de différentes manières est l’avenir, pensons-nous, en plus de l’IA et du contrôle vocal.