Directeur de "Loki" aborde la sexualité du personnage

Le troisième épisode de « Loki » a apporté aux fans du personnage des révélations intéressantes sur son identité. Après avoir fui TVA pour suivre sa variante féminine, qui se fait appeler Sylvie (sous l’interprétation de Sophia Di Martino), tous deux ont une conversation dans laquelle ils commencent à partager quelques détails de leurs vies respectives, qui varient selon les chronologies à partir desquelles Ils viennent.

Sylvie commence à interroger Loki (Tom Hiddleston) sur sa vie amoureuse à Asgard. « Comment ça va? Tu es un prince. Il doit y avoir beaucoup de princesses ou peut-être un autre prince », commente Sylvie, tandis que Loki répond : « Un peu des deux. Je soupçonne la même chose avec vous ». Un dialogue simple mais qui confirme l’un des traits caractéristiques du personnage de la bande dessinée : sa bisexualité.

A partir du moment où j’ai rejoint @LokiOfficiel c’était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et le cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon en #mcu #Loki pic.twitter.com/lz3KJbewx8 -Kate Herron (@iamkateherron)

Après l’arrivée de l’épisode à Disney+, Kate Herron, réalisatrice de la série, a partagé sur son profil officiel sur Twitter l’une de ses plus grandes intentions en prenant la direction de la série. « Dès le moment où j’ai rejoint ‘Loki’, il était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel », explique le réalisateur.

Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et mon cœur est si plein de dire que c’est maintenant canon dans le MCU.

Au début du mois, Tom Hiddleston, le protagoniste de la série et qui a joué Loki depuis la première de « Thor » en 2011, a commenté l’importance d’aborder la sexualité du dieu de la tromperie, partageant son opinion sur le sujet. lors d’une conversation avec MTV News.

« Absolument. Cela fait partie de l’histoire du personnage depuis des milliers d’années », a noté Hiddleston en référence aux mythes nordiques sur Loki. « Loki est un tricheur. Les barrières et l’identité ont toujours été fluides et j’ai vraiment apprécié ça. Je me souviens même quand j’ai lu pour la première fois avec le casting à propos de ces choses et j’étais heureux d’avoir un endroit pour l’explorer. » a commenté l’acteur.

Tom Hiddleston a noté que c’était un vrai challenge de rejouer un personnage déjà bien connu du public, et que la série serait une belle occasion de le voir user de sa magie contre de redoutables adversaires. « Loki » est réalisé par Kate Herron et Michael Waldron en tant que chef des scénaristes. Chaque nouvel épisode est diffusé le mercredi sur Disney +.