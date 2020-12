Directeur de Bugatti et Lamborghini: «le moteur thermique doit durer le plus longtemps possible»

Dirigeant actuellement les destinations de Bugatti et Lamborghini, Stephan Winkelmann a été interviewé par les Britanniques de Top Gear et a révélé un peu ce que pourrait être l’avenir des deux marques qu’il gère actuellement.

A l’heure où l’électrification est à l’ordre du jour et où de nombreuses marques parient dessus (sinon à cause d’une obligation légale), le PDG de Bugatti et Lamborghini reconnaît qu’il est important de «combiner les besoins de la législation et de l’environnement avec les attentes des clients », révélant que, par exemple, Lamborghini y travaille déjà.

Toujours sur la marque Sant’Agata Bolognese, Winkelmann a déclaré qu’il était nécessaire de mettre à jour le V12, principalement parce que c’est l’un des piliers de l’histoire de la marque. Quant à Bugatti, le PDG de la marque gauloise a non seulement opté pour «esquiver» les rumeurs autour de la marque, mais a également déclaré que l’émergence d’un modèle entièrement électrique de la marque Molsheim est l’une des hypothèses sur la table.

Qu’en est-il de l’avenir du moteur thermique?

Comme vous vous en doutez, le principal intérêt de l’interview de Stephan Winkelmann avec Top Gear est son opinion sur l’avenir du moteur à combustion. A ce propos, l’exécutif allemand affirme que, si possible, les deux marques qu’il dirige doivent «Gardez le moteur à combustion interne aussi longtemps que possible».

Malgré une pression croissante sur les émissions, le PDG de Bugatti et Lamborghini rappelle que les modèles des deux marques sont assez exclusifs, donnant même l’exemple de la Chiron, qui est presque plus un objet de collection qu’une voiture, avec la plupart les clients à parcourir un peu plus de 1000 km par an avec leurs exemplaires.

Maintenant, en tenant compte de cela, Winkelmann déclare que Bugatti et Lamborghini « n’ont pas un impact majeur sur les émissions dans le monde ». Interrogé sur le grand défi qui attend les deux marques qu’il gère, Stephan Winkelmann a été catégorique: «Faire en sorte que nous ne soyons pas les chevaux de demain».

Électrique? Pas maintenant

Enfin, l’homme qui contrôle les destinées de Bugatti et Lamborghini a mis de côté l’hypothèse de l’existence d’une super voiture de sport ou d’une hypercar électrique d’une de ces marques pour l’instant, préférant signaler l’émergence de modèles 100% électriques des deux. marques pour la fin de la décennie.

A son avis, à ce moment-là, il devrait déjà y avoir une meilleure connaissance « de la législation, de l’acceptation, de l’autonomie, du temps de chargement, des coûts, des performances, etc. ». Malgré cela, Stephan Winkelmann n’exclut pas la possibilité de tester des solutions avec des clients les plus proches des deux marques.

Source: Top Gear.