Diplo publie une déclaration sur des allégations d’inconduite sexuelle

Se référant à l’accusatrice sous le nom de SA, affirmant également que la femme était une « harceleur », Pentz a déclaré: « Elle était une de mes fans obsédée, et après avoir renoncé à tout contact avec elle, il semble que son seul but dans la vie ait été de perturber mon travail, mon entreprise, me harcèlent, moi et mes amis proches, m’attaquent et menacent ma famille. »