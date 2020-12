Dionne Warwick taquine Chance The Rapper et The Weeknd sur leurs noms

Dionne Warwick a appelé Chance The Rapper et The Weeknd pour leurs noms.

La chanteuse légendaire Dionne Warwick était à la mode sur Twitter, samedi, après avoir fait des allers-retours avec Chance The Rapper concernant l’origine de son nom de rap. David Crotty / «Salut, @chancetherapper», a-t-elle écrit. « Si vous êtes de toute évidence un rappeur, pourquoi l’avez-vous mis dans votre nom de scène? Je ne peux pas m’arrêter d’y penser. » « Je suis maintenant Dionne la chanteuse », a plaisanté Warwick. Le hasard a été époustouflé par la reconnaissance du chanteur emblématique. « Désolé, je crains toujours que tu saches qui je suis. C’est incroyable! » il a dit. « Je serai comme vous voudrez m’appeler Mme Warwick. Que Dieu vous bénisse. » « Bien sûr que je te connais, » répondit Warwick. « Tu es LE rappeur. Rappons ensemble. Je vais vous envoyer un message. » Elle a ajouté que « Holy », de « Justin the Bieber » et Chance the Rapper « est l’une de mes chansons préférées en ce moment. » Le single est sorti le mois dernier comme le premier du sixième album studio de Bieber. Warwick n’a pas été fait après Chance. Ensuite, elle a tweeté à The Weeknd. «Le Weeknd est le suivant», dit-elle. « Pourquoi? Ce n’est même pas correctement orthographié? » «Si vous avez ‘Le’ dans votre nom, je viens pour vous. J’ai besoin de réponses aujourd’hui. » « Je viens de me faire rôtir par Dionne Warwick et je me sens honoré! Vous venez de faire ma journée », a répondu The Weeknd. [Via]