Dionne Warwick gronde Tupac

La chanteuse américaine Dionne Warwick, aujourd’hui âgée de 82 ans, aurait grondé les rappeurs Snoop Dogg et Tupac Shakur, entre autres, dans les années 1990 à cause des paroles anti-femmes de leurs chansons de rap. C’est selon le nouveau documentaire sur la vie de Warwick.

Photo : Erin Song/Unsplash

La chanteuse aurait demandé à plusieurs rappeurs de venir chez elle tôt le matin pour discuter. Snoop Dogg l’a raconté dans le documentaire Dionne Warwick : Don’t Make Me Over, récemment diffusé par la chaîne d’information CNN.

Selon le rappeur, Warwick aurait dit à ses invités de la traiter de « salope » en face. Elle a souligné que les rappeurs se sentaient à l’aise de parler des femmes de cette façon dans leurs chansons.

Warwick elle-même dit dans le documentaire, « Ces enfants s’expriment. Ils ont le droit de le faire. Mais il y a un moyen de le faire. »

Photo : aiden marples/Unsplash

Aux rappeurs, aurait-elle poursuivi en disant. « Tu vas avoir des enfants, y compris des filles, et un jour cette petite fille te regardera et dira : ‘Papa, tu as vraiment dit ça ? C’est vraiment toi ?’ Qu’est-ce que tu vas dire alors ? »

Snoop Dogg avoue dans le documentaire que ce jour-là, Warwick l’a fait réfléchir. Il a dit qu’à partir de ce moment, il a commencé à faire des choix différents dans sa carrière musicale. « Dionne, j’espère que je suis devenu le joyau que tu as vu quand j’étais le petit caillou sale qui était chez toi, » dit le rappeur. « J’espère que je te rends fier. »