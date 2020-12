Dionne Warwick dit à Wendy Williams de garder son nom hors de sa bouche

Nous ne savons pas si vous l’avez sur votre carte de bingo 2020, mais Dionne Warwick qui traîne les rappeurs et applaudit à Wendy Williams n’était pas quelque chose qui figurait sur notre liste. Dans quelques jours, Warwick fêtera son 80e anniversaire et elle passe le compte à rebours de son grand jour en laissant ses doigts Twitter voler librement. L’icône «C’est pour ça que sont les amis» a récemment attiré l’attention après s’être un peu amusée aux dépens de Chance The Rapper et The Weeknd, et nous sommes presque sûrs qu’elle a accepté de collaborer avec Chance à un moment donné dans le futur. Dionne Warwick est redevenue un sujet tendance sur les réseaux sociaux, et cette fois-ci, c’est après avoir remis Wendy Williams à sa place.

Lors d’un récent épisode de son talk-show, Wendy Williams a décidé de discuter un peu de l’icône de la musique. Non seulement Williams a mentionné les échanges spirituels de Warwick avec des artistes, mais elle a également évoqué le fait que la chanteuse avait été frappée était une accusation de marijuana en 2002. «Tante Dionne sait comment rester pertinente et [her niece] Brittani est là en train de lui donner tous les filtres et de le vérifier avant d’envoyer [it] et je pense que c’est une bonne chose « , a déclaré Wendy. » Je pense que si vous êtes une personne d’un âge particulier, vous avez besoin des médias sociaux et vous devez parfois descendre et parler à ces enfants, pas à eux, à eux. Mais tu avais besoin de quelqu’un dans ta famille pour s’assurer que tu te débrouilles correctement. «

« Vous vous souvenez il y a quelques années, tante Dionne a été arrêtée à l’aéroport de Miami pour essayer de rentrer à Jersey et vous savez, Jersey a maintenant le bourgeon. Mais, Miami est » plus copain « », a déclaré Williams. « TSA a arrêté tante Dionne et a ouvert un tube de rouge à lèvres et a trouvé quatre, excusez-moi, 11 joints pré-roulés. Oh oui, ils ont eu le chien dessus, c’était de l’herbe … Ouais, elle est toujours [enjoying marijuana]. Après minuit, un petit bourgeon, un peu de Chardonnay. «

Warwick s’est tourné vers Twitter pour donner un avertissement sévère à Wendy.

« Un ami m’a alerté que Wendy Williams passait beaucoup de temps pas agréable à me parler », a tweeté Warwick. «Je me suis connecté à son émission pour attraper les dernières minutes où elle parle de moi et comme par le passé, elle semble ne pas pouvoir parler sans avoir fait des commentaires malveillants. J’espère que mon nom s’abstiendra d’être parlé ou pensé par elle comme cette conversation a eu lieu il y a quelques années, lui faisant savoir qu’il n’y avait pas besoin qu’elle prononce le nom de Dionne Warwick pour quelque raison que ce soit. Je ne crois pas qu’il faille être méchante pour se faire remarquer. «

Elle a également dit à Wendy « d'attraper plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre » et a déposé un emoji de clown.