Dionne Warwick, Chance The Rapper et The Weeknd transforment Twitter Spat en chanson caritative

De la blague à la collaboration.

Dionne Warwick est plus qu’une légende … elle fait partie intégrante du tissu qui compose l’histoire de la musique. Plus tôt ce mois-ci, Warwick a sauté sur Twitter pour se moquer des noms de scène de Chance the Rapper et The Weeknd. «Salut, @chancetherapper», a-t-elle tweeté. « Si vous êtes de toute évidence un rappeur, pourquoi l’avez-vous mis dans votre nom de scène? Je ne peux pas m’arrêter d’y penser. » Ensuite, elle est venue chercher Abel. « Le Weeknd est le suivant », at-elle poursuivi. « Pourquoi? Ce n’est même pas correctement orthographié? » Les deux artistes ont apprécié les côtes, répondant avec admiration et respect. « Désolé, je crains toujours que tu saches qui je suis. C’est incroyable! » Chance a répondu. « Je serai comme vous voudrez m’appeler Mme Warwick. Que Dieu vous bénisse. » « Je viens de me faire rôtir par Dionne Warwick et je me sens honoré! Vous venez de faire ma journée », a plaisanté The Weeknd. Maintenant, il semble que le petit moment Internet est devenu quelque chose de plus. Selon TMZ, Warwick, Chance et Abel feront équipe pour une nouvelle chanson caritative. Suite à leur introduction sur Twitter, Dionne et Chance ont commencé à travailler sur une initiative pour nourrir les sans-abri. Chance a annoncé mardi sur ABC qu’une nouvelle chanson visera à collecter des fonds pour soutenir cette cause. TMZ a appris que The Weeknd les rejoindra également après avoir entendu parler du projet. Dionne Damon Elliott, le fils de Warwick, déclare qu’il écrit et produit le morceau, qui s’intitule « Nothing’s Impossible ». L’argent des streams de la chanson profitera à Hunger Not Impossible.