Dino Park Builder Jurassic World Evolution 2 Bites PS5, PS4 le 9 novembre

Le jeu de stratégie sous licence de Frontier, Jurassic World Evolution 2, rugira sur PlayStation 5 et PS4 à partir du 9 novembre, a annoncé l’éditeur. Le jeu – disponible en précommande à partir d’aujourd’hui – s’appuie sur les bases de son prédécesseur en incorporant une toute nouvelle campagne se déroulant après les événements de Jurassic World : Royaume déchu, avec les voix de Bryce Dallas Howard et Jeff Goldblum.

Pour la première fois dans la franchise, il y aura aussi des animaux marins et volants, dans le cadre d’une liste de « 75 espèces à couper le souffle à découvrir ». En plus de l’histoire, il y aura également un mode bac à sable plus traditionnel, où vous pourrez construire votre parc dans une variété d’endroits différents, allant des forêts tropicales aux déserts arides.

Et si tout cela ne suffisait pas, il existe également un mode appelé Chaos Theory, qui vous permettra de prendre le contrôle des moments clés des films et d’y apposer votre propre empreinte. Si vous précommandez, vous obtiendrez trois skins de véhicules supplémentaires inspirés de Monde perdu : Jurassic Park, tandis que l’édition numérique de luxe comprend encore plus de livrées, ainsi que cinq espèces supplémentaires.

Nous avons récemment commencé à mettre la main sur ce jeu, en construisant notre propre parc dans le processus, et vous pouvez lire notre Jurassic World Evolution 2 pratique impressions via le lien.