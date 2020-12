Dino Galaxy Tennis est destiné au public Nintendo Switch et PC en 2021

Tennis Dino Galaxy vient des développeurs indépendants Vixa Games et prévoit de lancer en 2021 pour Nintendo Audiences Switch et PC. Ce jeu de tennis d’action à vue latérale en 2D jette un regard planétaire sur le sport et saupoudre d’un soupçon d’humour de dino. Ce titre unique est conçu pour le jeu sur canapé et est conçu pour faciliter des modes de jeu de tournoi amusants et passionnants.

Ce titre unique comprend des défis, des coop, des modes de jeu occasionnels et même des modes de jeu hardcore, car les joueurs sont présentés à un casting diversifié de dinos. Explorez plusieurs cartes, utilisez une variété de compétences et affrontez-vous dans une expérience de tennis de la taille d’une galaxie.

Entrez dans la seule aventure de tennis galaxie alimentée par les dinosaures en vous battant dans l’espace à la surface d’une variété de planètes. Profitez de bombarder l’ennemi de météorites en marquant des points en impactant son corps galactique.

Les joueurs incarnent des dinosaures dont le seul rêve est de gagner le tournoi de tennis galactique. Les joueurs devront affronter cinq planètes différentes et prendre les devants s’ils veulent remporter la victoire et devenir le champion du tournoi.

Gagnez des badges uniques en débloquant des capacités spéciales qui peuvent rendre les futurs matchs beaucoup plus faciles. Entraînez-vous avec votre mentor, améliorez les résultats des tournois et affrontez des adversaires qui n’ont pas peur de tricher si cela leur permet de gagner.

Ce titre peut être joué en solo ou avec un ami car il prend en charge jusqu’à quatre joueurs. Le style de prise en charge et de contrôle du jeu lui permet d’être un jeu parfait pour les environnements décontractés et les expériences de fête.

Explorez une histoire unique pour jusqu’à 2 joueurs en vous présentant à un monde compétitif de dinosaures galactiques. Apprenez les mécanismes du jeu, relevez des défis uniques et obtenez l’opportunité d’affronter des adversaires uniques et diversifiés.

Les joueurs peuvent également s’affronter dans des matchs 1 contre 1 et 2 contre 2 lorsqu’ils jouent contre des joueurs et des robots. Utilisez ceci comme une expérience compétitive pour découvrir qui dans votre groupe d’amis est le champion dominant des dino.

Ce titre est mignon, drôle, simple et rejouable. Il est idéal pour les enfants de tous âges et bien qu’il possède un niveau de compétence spécial, le titre enseigne et améliore les joueurs tout au long de l’expérience.

Tennis Dino Galaxy est prévu de sortir l’année prochaine. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie officielle, mais les joueurs peuvent souhaiter le titre sur Vapeur afin qu’ils puissent être avertis dès que le jeu est en ligne.