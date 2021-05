Din Djarin enlève son casque dans New The Mandalorian Funko Pop! Jouets

Funko a dévoilé une toute nouvelle ligne de Pop! figurines inspirées de Star Wars. Spécifiquement, Le mandalorien saison 2. Ce dernier lot de bobbleheads de la société de jouets bien-aimée comprend Mando, sans son casque cette fois-ci, ainsi que Ahsoka Tano, Bo-Katan et plus encore.

La ligne comprend plusieurs versions différentes de Grogu, alias Baby Yoda. L’un le présente en train de jouer avec un papillon, tandis qu’un autre lui fait manger l’un des macarons présentés dans la deuxième saison de l’émission. Funko a également immortalisé les Dark Troopers dans Pop! forme, en plus de nous donner deux versions différentes de Bo-Katan et Ahsoka Tano. Nous avons également une nouvelle figurine de Boba Fett en l’honneur du retour tant attendu du personnage dans la Guerres des étoiles univers. Reis O’Brien, directeur artistique de Funko, a posé des questions sur sa figure préférée de la nouvelle série, a déclaré ce qui suit.

« Il serait presque impossible de choisir un single préféré de cette série. Je pense que nous avons une compréhension extrêmement forte sur les expressions subtiles du petit visage de bébé de Grogu, donc il est toujours amusant de travailler. Le Ahsoka Pop! s’est également avéré tout à fait sublime. Sa pose, avec la légère torsion de son torse et la façon dont ses robes coulent autour de son corps est juste à tomber. Je suis peut-être partial, mais je me sentais comme nos designers et sculpteurs sur le Funko Guerres des étoiles L’équipe a vraiment creusé profondément et a amélioré son jeu déjà impressionnant pour cette série. Le spectacle lui-même a vraiment inspiré tout le monde à le tuer sur ces Pop! S. Et je pense que ça se voit. «