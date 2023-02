Digman d’Andy Samberg ! annonce des membres supplémentaires de la distribution

La série animée pour adultes marque la première série écrite et produite par Andy Samberget ils viennent d’annoncer d’autres stars invitées qui rejoindront la série. Creuseur ! est prévu pour la première sur Comedy Central ce 22 mars, et Variety rapporte que Maya Rudolph, Daniel Radcliffe, Jane Lynch rejoignent également le spectacle. Outre les membres supplémentaires de la distribution, la première vidéo promotionnelle a également été publiée via le compte YouTube officiel de Comedy Central.





Andy Samberg sera la voix derrière le personnage principal, Rip Digman. Le casting principal de la série comprend Mitra Jouhari, Tim Robinson, Dale Soules, Guz Khan, Melissa Fumero et Tim Meadows. La série étoilée mettra également en vedette les voix d’Edgar Wright, Kyle Mooney, Cole Escola, Jane Lynch, Lauren Lapkus, Paul Rust, Joe Lo Truglio, Marc Evan Jackson, Harvey Guillén, Claudia O’Doherty, Kerri Kenney, Clancy Brown, Rachel Kaly, Andy Daly, Lennon Parham, Carl Tart et Kirby Howell-Baptiste.

La série se déroule dans le monde où les archéologues gouvernent le monde et sont traités comme les célébrités les plus chaudes de la planète. Creuseur ! a été créé par Andy Samberg avec Neil Campbell. CBS Studios devrait produire la série avec Ali Bell et Party Over Here de The Lonely Island.





La diversité des talents comiques d’Andy Samberg

Andy Samberg a expliqué en détail pourquoi il a créé la série, a-t-il déclaré dans un communiqué: «En tant qu’enfants, nous avons été amenés à croire que les archéologues sont tous des rock stars en quête d’aventure, mais après avoir passé 20 longues années à poursuivre des carrières en archéologie, nous voyons maintenant que c’était un mensonge perpétué par Big Hollywood, nous avons donc créé « Digman! » pour enfin donner vie à nos rêves d’enfant. De plus, nous avons récemment remarqué une pénurie de nouvelles émissions de télévision et avons pensé que c’était entièrement à nous d’apporter au monde ce qui lui manquait le plus : le CONTENU. »

Bien qu’il s’agisse peut-être de la première série écrite par Andy Samberg, il a des années d’expérience en tant qu’acteur, scénariste et producteur dans l’industrie. L’acteur est largement connu comme le détective Jake Peralta de Brooklyn neuf-neuf. Tout en jouant dans la série, il a également écrit et produit certains des épisodes de la série au cours de ses huit saisons.

L’acteur a plus de deux décennies d’expérience dans le monde du divertissement, y compris un passage en tant qu’écrivain et membre de la distribution de la série humoristique NBC. Saturday Night Live. Il a été l’un des piliers de la série de 2005 à 2012. Il ne fait aucun doute qu’en matière de comédie, il avait beaucoup à offrir.