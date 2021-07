Digital Gaming Expo DreamsCom est officiellement ouvert dans Dreams sur PS4

Réjouissez-vous : DreamsCom 21 est arrivé. La deuxième édition de la propre convention de Dreams démarre aujourd’hui sur PlayStation 4, présentant d’innombrables créations communautaires sur plus de 40 (!) étages de stands.

Démarrez simplement le jeu et entrez DreamSurfing, et vous serez présenté avec DreamsCom en haut de la page. Vous pouvez soit plonger directement dans l’expérience et vous promener, soit consulter la page organisée pour explorer des listes de lecture spécifiques de démos et de bandes-annonces. On dirait qu’il y a des centaines de choses à voir et à faire dans l’événement en jeu de cette année – nous allons certainement y jeter un coup d’œil. Mm Originals, Tren et Ancient Dangers: A Bat’s Tale, récemment annoncés, auront également des stands à découvrir. Il y a un monorail, pour l’amour de Dieu. Et vous pouvez obtenir un selfie avec Megapenguin !

Quoi qu’il en soit, l’expo est en direct dans le jeu en ce moment, alors entrez-y et découvrez tous les goodies créés par la communauté. En plus de tout cela, Media Molecule diffusera quotidiennement tout ce qui concerne DreamsCom sur sa chaîne Twitch, il y a donc beaucoup à espérer.

Allez-vous consulter DreamsCom ? Parlez-nous de vos stands préférés dans la section commentaires ci-dessous.