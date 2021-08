Digimon dévoile les détails de « Ghost Game », sa nouvelle série

La franchise Digimon a révélé de nouveaux détails sur sa prochaine série, qui s’intitulera « Digimon Ghost Game ». Des rapports sur un nouvel opus de la saga animée sont apparus depuis le début de l’année avant la fin imminente du redémarrage de « Digimon Adventures », certains de ses fans espérant qu’il s’agissait d’une éventuelle suite.

Après la confirmation d’un film d’animation inspiré de « Digimon Adventure 02 », Toei Animation a confirmé qu’après la fin de sa série actuelle, la saga Digimon aura une série qui présentera une nouvelle histoire avec un casting de personnages qui seront intégrés dans la franchise.

Lors de l’édition 2021 du DigiFest, Toei Animation a confirmé la production du nouveau film de « Digimon Adventure 02 » avec « Ghost Game », la nouvelle série télévisée, dévoilant un premier regard sur l’esthétique de ses nouveaux personnages humains, ainsi que comme un dessin détaillé de Gammamon, l’un des nouveaux compagnons Digimon, bien que certaines données de production aient été réservées.

« Digimon: Ghost Games » mettra en vedette Ruri, Hiro et Seishiro en tant que protagonistes, qui seront accompagnés d’Angoramon, Gammamon et Jellymon, qui jusqu’à présent ne sont connus que pour faire partie d’un complot impliquant des « hologrammes » et des « fantômes », un Terrain jusqu’ici inexploré dans la franchise.

L’équipe de Toei Animation n’a pas divulgué de détails sur les personnes impliquées dans la production ou les acteurs de la voix qui y participeront. Jusqu’à présent, « Digimon Ghost Game » n’a pas de date de sortie estimée et l’état actuel de la production n’a pas été révélé, il faudrait donc encore beaucoup de temps avant de pouvoir voir une première bande-annonce officielle.