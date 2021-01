Digimon Adventure Reboot montre WarGreymon en action

« Digimon Adventure » a présenté les Agumon Mega Evolution Dans l’épisode le plus récent, la série de redémarrage de l’anime a vu de nombreux changements importants quant à la façon dont la série originale a géré ses évolutions, mais une chose qui est restée la même était que les fans pouvaient espérer les mythiques Mega Evolutions.

Les batailles dans le deuxième arc de la nouvelle série ont été plus intenses que jamais, car encore plus de menaces de Méga niveau, mais l’épisode le plus récent de la série a montré que Tai et Agumon ils sont prêts pour le prochain niveau.

Trente épisodes à son actif, la nouvelle série de « Digimon Adventure » nous montre enfin le Agumon Mega Evolution. Après une série de teasers dans les épisodes précédents, la bataille est devenue si féroce contre un Parrotmon dans évolution Quoi Tai et Agumon creusé profondément et finalement invoqué assez de puissance pour atteindre Wargreymon.

Cela est également venu avec une nouvelle séquence d’évolution sophistiquée que vous pouvez consulter ci-dessus grâce à @Wikimon_news sur Twitter.

Sa puissance démontrée a également reçu un coup de pouce significatif pour faire face à ce monde numérique plus fort et plus agressif de la nouvelle série Digimon Adventure.

Avec un seul coup de ton attaque « Gaia Force », WarGreymon anéantir toute une armée de Digimon ennemi qu’ils leur avaient posé des problèmes tout au long de l’épisode.