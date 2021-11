Digimon Adventure: Nouveau film d’animation disponible dans les magasins à partir du 18 novembre 2021 – les préventes ont commencé

Au cours des deux derniers mois, les choses se sont vraiment enchaînées : après que KSM Anime ait annoncé la licence début septembre Digimon Adventure : Dernière évolution Kizuna La société a révélé qu’elle l’avait obtenu quatre semaines plus tard Sortie en salles allemandes du film d’animation. Maintenant, il y a la prochaine bonne nouvelle, parce que à partir du 18 novembre 2021 le titre est disponible en magasin – et les préventes ont déjà commencé aujourd’hui!

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna apparaît en édition limitée Steelbook

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez pré-commander une version très spéciale du hit anime exclusivement chez Anime Planet, à savoir une Édition collector limitée dans un Steelbook élégant. Les extras comprennent une galerie d’images, une bande-annonce et, pour compléter l’extra pour aller au cinéma, une mini exposition de Matt et Gabumon. Cependant, vous devriez vous dépêcher si vous voulez cette version, car le Blu-ray est limité à 3500 exemplaires et le DVD même à 500 exemplaires.

Mais de quoi parle le film d’animation ? Cinq ans se sont écoulés depuis les événements de « Digimon Adventure tri. » Et Tai et ses amis sont maintenant tout grandi. Cette nouvelle phase de la vie apporte avec elle toutes sortes de nouveaux défis et comme si cela ne suffisait pas, ils apprennent que leur temps avec leur Digimon est sur le point de se terminer vers sa fin. Tout à coup, cela semble aggraver les choses éosmon maléfique sur les lieux, ce qui provoque toutes sortes de chaos. Les chevaliers digi sauront-ils conjurer ce danger ?

Dans la version allemande du film, les fans de longue date peuvent parler du retour presque tous les acteurs de doublage connus qui redonnent vie à leurs personnages. Il s’agit, entre autres, Florian Knorn comme Taï, Robin Kahnmeyer comme Matt, Fabien Hollwitz comme Davis ou aussi Hans Hohlbein comme patamon.

L’édition Steelbook Blu-ray de « Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna » © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Le stand en carton de Matt et Gabumon © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

« Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna » a été créé en tant que production conjointe des deux Studios d’animation Toei (« Dragon Ball Super ») et la société Yumeta (« Re: Stage! Dream Days ♪ ») réalisé par Tomohisa Taguchi (« Akudama Drive »). Akatsuki Yamatoya (« Digimon Data Squad ») a écrit le script.

Dans notre critique du film, nous avons écrit dans la conclusion: « Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna est Une lettre d’amour du début à la fin ainsi qu’une fin fabuleuse et bien méritée à un voyage de 20 ans. Cela se termine sur une note déchirante que les fans devront sûrement verser une larme ou deux. »

En plus de « Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna », KSM Anime précédemment publié diverses autres ramifications de la franchise dans ce pays dans le commerce. Cela a également commencé il y a quelques semaines Jeu de Fantôme Digimon la dernière série animée sur la marque que vous avez dans ce pays à Crunchyroll dans le simulcast peut voir.