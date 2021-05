Diffusion en direct de Dying Light 2 prévue pour ce jeudi

Le prochain battement du blitz marketing Dying Light 2 de Techland aura lieu ce jeudi sous la forme d’un flux en direct sur la chaîne Twitch du développeur. C’est à peu près tout ce que nous savons concernant la vitrine numérique à part l’heure à laquelle elle commencera, qui est 20h BST / 21h CEST / 12h PST / 15h HNE. Cependant, nous devons supposer que le gameplay jouera un rôle clé dans la présentation. Osons-nous aussi espérer une date de sortie sur PlayStation 5 et PS4?

Un communiqué de presse accompagne l’annonce et se lit comme suit: « Survivant, souvenez-vous de Harran? Qui pourrait oublier … Mais la ville est notre refuge maintenant, et elle a besoin de votre aide. Il y a tellement de choses à savoir et si peu de temps, mais ces les indices ne peuvent pas tomber entre de mauvaises mains. Trouvez un endroit sûr et écoutez ce message. Vous êtes notre dernière chance de survie. Par-dessus tout … «

