Diffusion de la saison 2 de 7 contre Wild : quand les épisodes seront-ils diffusés ?

Nous avons récemment signalé que les sept candidats de la deuxième saison du format YouTube 7 contre sauvage sont actuellement en route vers leur emplacement. C’est une île tropicale qui est apparemment au large du Panama.

La production/le tournage devrait donc commencer dans quelques jours. Mais quand et où peut-on s’attendre à ce que les épisodes soient diffusés ?

Quand commence la production ?

Fritz Meinecke a officiellement annoncé la deuxième saison le 13 juin 2022 sur sa chaîne en direct. Selon leur propre déclaration, cela devrait être dans la période août à septembre se dérouler sur une île tropicale.

Mais quand commencera le tournage de la saison 2 ? Les participants sont le dimanche 4 septembre 2022 rompu. Fritz Meinecke ayant oublié son passeport, il a dû reprendre le train. On ne sait pas s’il a pris le vol avec le groupe le lundi matin suivant (mais selon des informations non confirmées, probablement pas).

Lorsque le groupe est arrivé au complet, un Compte rendu aura lieu, probablement le 5 septembre. La suspension aurait lieu en conséquence mardi prochain (6 septembre) ou mercredi (7 septembre).

En supposant que les participants soient exposés le 7 septembre à leurs emplacements respectifs sur l’île, ils y seraient au mieux. sept jours et sept nuits rester. La semaine de la survie serait donc le mercredi 14 septembre 2022 enduré.

Quand est diffusée la saison 2 de 7 vs Wild ?

Après les sept jours, toute la troupe passera probablement encore quelques jours sur place et le week-end du 17/18. pour commencer le voyage de retour en septembre. Depuis Fritz Meinecke dans sa première vidéo de la saison 2 de Novembre/décembre comme date de diffusion a parlé, nous supposons une période similaire à celle de la saison 1.

Le premier épisode est sorti le samedi 6 novembre 2021 sur le canal principal par Fritz Meinecke. Le premier samedi de novembre 2022 serait celui 5 novembre.

Si nos considérations sont correctes, les personnes responsables de la production des vidéos n’auraient qu’environ un mois et demi pour visionner l’intégralité du matériel vidéo des sept participants et éditer le premier épisode. Dès lors, un nouvel épisode apparaîtrait chaque semaine tous les mercredis et samedis.

7 vs. Wild Saison 1 (2021) : Sortie de chaque épisode

Le début: 6 novembre 2021 La suspension: 10 novembre 2021 Les choix: 13 novembre 2021 territoire de l’ours: 17 novembre 2021 Erreurs fatales de la torche: 20 novembre 2021 livrer des articles: 24 novembre 2021 Prélèvement fatal: 27 novembre 2021 sauvetage dans la nuit: 1 décembre 2021 détérioration mentale: 4 décembre 2021 construire un radeau: 8 décembre 2021 sceau brisé: 11 décembre 2021 État d’esprit contre les forces naturelles: 15 décembre 2021 De nouveaux projets: 18 décembre 2021 Le dernier défi: 22 décembre 2021 Les 7 jours de Niklas: 25 décembre 2021 Le final: 29 décembre 2021

7 vs. Wild Saison 2 (2022) : Sortie de chaque épisode

Supposons le 5 novembre 2022 comme début du premier épisode de la deuxième saison et calculons avec un nombre identique d’épisodes dans des intervalles de temps identiques, la finale sortira le mercredi 28 décembre 2022.

Pas encore connu: 5 novembre 2022 Pas encore connu: 9 novembre 2022 Pas encore connu: 12 novembre 2022 Pas encore connu: 16 novembre 2022 Pas encore connu: 19 novembre 2022 Pas encore connu: 23 novembre 2022 Pas encore connu: 26 novembre 2022 Pas encore connu: 30 novembre 2022 Pas encore connu: 3 décembre 2022 Pas encore connu: 7 décembre 2022 Pas encore connu: 10 décembre 2022 Pas encore connu: 14 décembre 2022 Pas encore connu: 17 décembre 2022 Pas encore connu: 21 décembre 2022 Pas encore connu: 24 décembre 2022 Pas encore connu: 28 décembre 2022

Bien sûr, ces dates ne sont pas gravées dans le marbre, ni officiellement confirmées, mais juste une considération de notre part. Nous mettrons à jour ce message au fur et à mesure que de nouveaux détails seront disponibles sur les heures de diffusion.