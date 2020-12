Diffusez PS5 via PC: transférez des flux en direct professionnels avec la PlayStation

Le streaming du gameplay de la PS5 via le PC présente des avantages par rapport au streaming direct en direct depuis la PlayStation 5. Cependant, il est également un peu plus complexe et vous avez besoin de matériel supplémentaire. Nous vous expliquons comment vous allez vivre avec la PS5 sur votre PC sur Twitch ou YouTube et ce dont vous avez besoin pour cela.

Quelques étapes simples suffisent pour diffuser en direct directement depuis la PlayStation 5 vers des plateformes telles que Twitch ou YouTube. Cependant, une autre variante est bien plus professionnelle: le streaming avec la PS5 via le PC vous permet, par exemple, d’utiliser une webcam autre que la caméra PlayStation officielle si vous souhaitez transférer votre photo. Vous pouvez ensuite embellir votre flux en direct avec des superpositions décoratives et informatives et utiliser divers outils de streaming qui sont principalement disponibles pour le PC.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment diffuser des images et du son de la PS5 vers le PC et de là vers Internet.

Transférer la PS5 vers le PC: cette étape est importante!

Tout d’abord, le gameplay de la PS5 doit d’une manière ou d’une autre arriver sur votre PC pour que l’ordinateur puisse envoyer le flux vers Twitch, YouTube ou une autre plate-forme de streaming.

Pour ce faire, vous devez d’abord effectuer un réglage important sur la PlayStation: les consoles de jeux les utilisent souvent Protection contre la copie HDCPqui empêche l’image d’être captée par les appareils d’enregistrement. Avec HDCP activé, l’image peut rester noire lorsque vous la transférez sur le PC. Vous pouvez désactiver la fonction sur la PS5 ici: « Paramètres> Système> HDMI> Activer HDCP ».

Diffuser la PS5 vers le PC: vous avez besoin de ce matériel

Vous en avez besoin pour transférer les images et le son de la PS5 vers le PC Capture de matériel. Habituellement, vous le connectez au PC via USB, le câble HDMI de la PS5 va dans l’entrée de la carte de capture. Vous pouvez connecter un écran avec un autre câble HDMI afin de pouvoir regarder votre match avec le moins de retard possible. Le signal est transmis de la PS5 via la carte de capture à votre téléviseur ou moniteur.

Divers fabricants proposent des appareils avec qualité de transmission différente à. Une carte de capture comme l’Elgato Game Capture HD60 S enregistre votre image en résolution Full HD à 60 images par seconde et l’affiche sur l’écran local. Des appareils plus chers tels que l’Avermedia Live Gamer Bolt GC555 reproduisent le gameplay à la fois dans le flux et localement en résolution 4K avec HDR à 60 FPS et peuvent également enregistrer une résolution HD avec jusqu’à 240 FPS si vous le souhaitez. Alternativement, il existe des cartes de capture internes que vous pouvez installer sur votre PC.

Exemple Razer Ripsaw: via USB-C sur le PC, un câble HDMI connecte la carte de capture à la PS5 et à l’écran.

Ici, vous devez décider par vous-même de la qualité que vous souhaitez offrir à vos téléspectateurs et du montant que vous souhaitez investir. Lors de l’achat, assurez-vous de faire attention aux exigences du système PC des différents appareils de capture.

Écoutez l’audio PS5 et diffusez en direct en même temps

Si vous souhaitez diffuser via le PC avec la PS5, vous devez porter une attention particulière au son du jeu. Pour que le public n’entende pas le son deux fois à travers votre microphone, vous devez jouer tout en jouant Utilisez des écouteurs. Sur la PS5, vous la branchez probablement dans la prise casque du contrôleur DualSense ou utilisez un casque Sony PlayStation. Le problème: la PS5 n’enverra alors plus le son au PC via HDMI car elle ne contrôle qu’un seul périphérique de sortie audio à la fois. Le son est alors absent du flux en direct.

Il existe deux solutions pour cela:

Connectez vos écouteurs à votre carte de capture. En règle générale, ces appareils disposent d’une sortie casque à cet effet. Vous entendrez alors le signal audio que la console envoie au PC. Si votre carte de capture est connectée au PC via USB dans la version 3.0 ou supérieure, le délai est suffisamment court pour connecter votre casque directement au PC. Sinon, le son ne fonctionnerait plus de manière synchrone avec le gameplay.

La deuxième solution présente un autre avantage: vous pouvez tout le son Écoutez votre diffusion en direct, pas seulement le gameplay. Si vous embellissez votre flux sur le PC, par exemple, avec des effets sonores qui accompagnent certains événements du chat, c’est extrêmement pratique.

Diffusez le jeu PS5 sur le réseau via un PC

Vous devez maintenant incorporer le signal de votre matériel de capture dans votre diffusion en direct. Il sera donc utilisé comme source vidéo dans votre Transférer le logiciel sur le PC impliqué. Cela fonctionne alors de telle manière que vous diffusiez en direct à partir du PC et que vous disparaissiez dans la PS5 en tant que source d’image supplémentaire dans la transmission, par exemple à côté de l’image de votre caméra. Selon le logiciel, il existe différentes manières qui mènent à l’objectif. Comment créer un flux en direct Twitch à partir de votre PC avec un logiciel de streaming est expliqué dans un guide détaillé.

