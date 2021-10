Difficile d’arrêter les antidépresseurs, plus de la moitié des rechutes en un an selon une étude

Alors que 56 pour cent des patients qui ont arrêté leur traitement ont rechuté au cours de l’étude, une partie importante n’a pas rechuté, y compris la plupart qui sont restés sous leurs antidépresseurs.

La dépression est un trouble de l’humeur qui peut inclure des sentiments persistants et débilitants de tristesse, de désespoir et de perte d’intérêt pour les activités habituelles.

Une étude sur des patients britanniques ayant de longs antécédents de dépression met en évidence à quel point il peut être difficile d’arrêter les médicaments, même pour ceux qui se sentent suffisamment bien pour essayer.

Un peu plus de la moitié des participants qui ont progressivement arrêté leurs antidépresseurs ont rechuté en moins d’un an. En revanche, le taux de rechute était plus faible – près de 40 pour cent – pour ceux qui sont restés sur leurs médicaments habituels pendant l’étude.

Les deux groupes prenaient des doses quotidiennes d’antidépresseurs courants, s’étaient remis de leur dernier épisode de dépression et se sentaient suffisamment en bonne santé pour envisager d’arrêter les médicaments.

Des recherches antérieures ont également montré que les rechutes sont courantes, et un éditorial publié mercredi avec l’étude dans le New England Journal of Medicine suggère que des médicaments à vie peuvent être conseillés pour certains patients ayant plusieurs épisodes antérieurs.

Le conseil et la thérapie comportementale sont d’autres options pour les patients qui souhaitent arrêter les antidépresseurs, et des études montrent que ces traitements combinés à des médicaments fonctionnent bien pour beaucoup.

Peu de patients britanniques de l’étude financée par le gouvernement recevaient un quelconque type de traitement psychologique. Bien que le système de santé national du Royaume-Uni le propose, il est difficile d’accès en raison des longs délais d’attente pour le traitement, a déclaré Gemma Lewis, auteure principale de l’étude et chercheuse à l’University College London. Les patients de l’étude étaient traités pour dépression par des médecins de soins primaires, ce qui est courant au Royaume-Uni, a déclaré Lewis.

La dépression est un trouble de l’humeur qui peut inclure des sentiments persistants et débilitants de tristesse, de désespoir et de perte d’intérêt pour les activités habituelles. Elle affecte environ cinq pour cent des adultes dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les taux signalés sont légèrement inférieurs au Royaume-Uni et plus élevés aux États-Unis, mais Lewis a déclaré que les différentes manières d’évaluer la dépression rendent les comparaisons entre les pays difficiles.

L’étude a recruté 478 patients dans quatre villes d’Angleterre, pour la plupart des femmes blanches d’âge moyen. Tous prenaient une classe commune d’antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui comprennent des médicaments connus sous les noms de marque Prozac et Zoloft. La moitié ont été assignés au hasard pour arrêter progressivement les médicaments, les autres n’ont fait aucun changement de médicament. On ne sait pas si des résultats similaires seraient trouvés chez d’autres patients prenant d’autres antidépresseurs.

Alors que 56 pour cent des patients qui ont arrêté leur traitement ont rechuté au cours de l’étude, Lewis a souligné qu’une partie importante ne l’a pas fait, y compris la plupart qui sont restés sous leurs antidépresseurs.

« Il y a beaucoup de gens qui aimeraient rester sur leurs antidépresseurs et le document montre que pour beaucoup de gens c’est une décision appropriée », a déclaré Lewis.

L’auteur de l’éditorial, le Dr Jeffrey Jackson du Centre médical des anciens combattants de Milwaukee, a qualifié les résultats de l’étude d’importants mais de décevants. Mais il a également suggéré que l’arrêt des antidépresseurs est possible pour certains patients.

« J’encourage les patients souffrant d’un seul épisode de dépression, en particulier les épisodes déclenchés par un événement de la vie, comme la perte d’un être cher, à envisager de sevrer un traitement antidépresseur après au moins six mois de rémission », a écrit Jackson dans l’éditorial.

