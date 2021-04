Différents jus de désintoxication pour différents goûts

Bien sûr, vous avez entendu parler d’un mot qui devient de plus en plus populaire dans la société: détox! La désintoxication est le terme donné à la désintoxication, que ce soit dans un but de santé physique ou dans le cas d’esthétique. Le jus détox est une alternative alimentaire qui prend le dessus sur les menus de nombreuses personnes qui souhaitent bénéficier de ses nutriments, qui souhaitent améliorer leur alimentation, détoxifier le corps et même celles qui souhaitent perdre du poids.

De nombreuses personnes dans le monde sont incapables de consommer certains aliments. C’est cette fameuse phrase: «Je n’aime pas ça!», Mais le jus de désintoxication est venu mettre fin à ces restrictions de goût, car de nombreux aliments qui étaient autrefois consommés uniquement dans l’assiette peuvent désormais être inclus dans des produits extrêmement savoureux et faciles à consommer. recettes de jus. Avec la consommation de ce jus, une excellente alternative est d’ajouter des fruits, des légumes, des épices, des légumineuses, etc. à la routine alimentaire des personnes qui ne sont pas habituées à manger des aliments plus sains.

Le jus de désintoxication consiste en une recette de jus qui détoxifie le corps, éliminant les toxines qui lui nuisent, assurant ainsi un meilleur fonctionnement de notre corps. En plus de nettoyer le corps, ce jus est extrêmement riche en nutriments et présente de nombreux bienfaits qui varient selon les ingrédients de votre recette. Selon ce qui est utilisé au moment de sa préparation, il peut avoir une action antioxydante, augmenter l’immunité, favoriser la santé des cheveux et de la peau, accélérer le métabolisme, entre autres choses qui améliorent notre santé.

Il y a ceux qui décident de prendre le jus détox pour simplement ingérer les aliments exclus de leur menu, il y a ceux qui en consomment pour perdre du poids – qui dépend aussi du régime adopté -, il y a ceux qui fabriquent le jus pour augmenter l’immunité, réguler l’intestin, parmi de nombreux autres objectifs qui peuvent être atteints grâce à une consommation correcte de ce jus. Il convient donc de rappeler que ce n’est pas parce qu’il est en bonne santé qu’il devrait être sa seule nourriture! Le jus de désintoxication est un complément, pas une seule option!

Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce jus, découvrons quelle est la détox qui convient le mieux à chaque signe? Les Aryens se combinent-ils davantage avec des ingrédients forts, tandis que les Cancer préfèrent les recettes plus sucrées? Découvrez ci-dessous le jus de désintoxication préféré de chaque signe du zodiaque!

Bélier – Citron et jiló

Qui risquerait de boire un jus de jiló, un aliment rejeté par de nombreuses personnes? Ouais! Les Aryens! Les irritables et les impatients du zodiaque aiment être différents et maintenir la posture de « durs », alors, quand il s’agit de boire un jus détox, ils parieraient sur le plus insolite de tous. Et croyez-moi, même s’ils n’aiment pas le goût, ils peuvent le boire avec un grand sourire sur leur visage. Ah, si un natif Bélier vous propose cette recette avec du jiló et que vous ne voulez pas l’essayer, il est fort probable qu’il vous dira que vous ne supportez pas les boissons aux saveurs plus fortes! Découvrez la recette ci-dessous:

Ingrédients

– Jus de 01 citron de Tahiti;

– 01 jiló;

– 04 gouttes d’édulcorant ou 01 cuillère à soupe de miel;

– 250 ml d’eau.

Mode de préparation

– Battez tous les ingrédients dans un mixeur avec deux galets de glace puis buvez le jus! Remarque: pas besoin de forcer!

Taurus – Jus de désintoxication aux agrumes

Les mangeurs de zodiaque se démarquent en matière de nourriture! Ils aiment manger, boire et tout ce qui touche à la nourriture. Quand il s’agit de jus de désintoxication, vous pouvez être sûr que les Taureaux choisissent les recettes les plus robustes qui regorgent d’ingrédients. Parfois, ils ne savent même pas exactement à quoi sert le jus, ou peut-être ne connaissent-ils même pas les avantages qu’il peut apporter, car seuls le goût et la conscience de consommer une boisson saine comptent! Voir la recette du jus détox d’agrumes des natifs du Taureau:

Ingrédients

– Jus de 01 citron de Tahiti;

– 01 jus de poire à l’orange;

– 01 feuille de chou;

– 01 petit morceau de gingembre;

– 01 pomme;

– 200 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur avec de la glace puis buvez le jus! Il n’est pas nécessaire de l’adoucir, car les bonbons à l’orange et à la pomme le rendent très sucré!

Gemini – Eau de chou frisé, d’orange et de noix de coco

Les Gémeaux imprévisibles et communicatifs ont tendance à changer d’avis tout le temps, ils n’ont donc pas de recette préférée pour le jus de désintoxication, car tout dépendra de leur jour et de leur humeur. Ils peuvent se réveiller un dimanche en voulant un jus au goût doux, car ils voudront peut-être en boire un fort à la fin de la journée. En cas de doute, la recette la plus basique est l’option qui convient le mieux à ces indigènes indécis! Apprenez cette recette ci-dessous:

Ingrédients

– 01 feuille de chou;

– 01 jus de baie-orange;

– 200 ml d’eau de coco.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur puis buvez le jus!

Cancer – Citron, menthe, chou et fraise

Les plus sensibles du zodiaque aiment les choses réconfortantes qui leur rappellent leur enfance. Lorsque vous choisissez le jus de désintoxication qui correspond le mieux aux natifs du cancer, rien de mieux qu’une recette avec des ingrédients qui peuvent être récoltés dans la cour de leur famille, n’est-ce pas? Parmi les ingrédients qui plaisent le plus aux cancéreux, la fraise est celle qui se démarque le plus! En plus de sa saveur, la fraise est un fruit qui fait généralement partie des recettes de gâteaux et de bonbons préparés par les membres de la famille – ce n’est pas aujourd’hui que nous savons que les personnes de ce signe ont un lien fort avec la famille! Découvrez la recette:

Ingrédients

– Jus de 01 citron de Tahiti;

– 06 feuilles de menthe;

– 01 feuille de chou;

– 04 fraises;

– 200 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur puis buvez ce jus savoureux!

Lion – Thé à la betterave, à l’orange et à la camomille

Le signe du Lion est presque synonyme de «centre d’attention». Les Léos aiment attirer l’attention et font généralement tout pour se démarquer où qu’ils aillent. Lorsqu’ils choisissent une boisson, ils préfèrent généralement celle qui attire les yeux de tout le monde autour d’eux. Généralement, les natifs du Lion aiment prendre soin de leur santé, mais même ainsi, ils optent pour les couleurs vibrantes des boissons ou des jus bien plus que les avantages qu’ils peuvent apporter à leur propre santé. Lors du choix du jus détox, ce qui fonctionne le mieux avec les léonines, c’est la recette qui contient des betteraves! Imaginez juste cette couleur rouge-pourpre extrêmement vibrante ?! Vous pouvez même boire avec vos yeux! Voir la recette:

Ingrédients

– 1/2 grosse betterave;

– Jus de 01 poire-orange;

– 200 ml de thé à la camomille.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur puis buvez le jus.

Vierge – Aubergine, gingembre et concombre

Les Virginiens sont perfectionnistes, organisés et ont tendance à prendre grand soin de tout ce qu’ils consomment. Soucieux de leur santé, ils fuient l’habituel chaque fois qu’ils le peuvent avec des recettes plus saines et même un peu insolites. Alors que les Aryens boivent du jus de jiló détox pour maintenir la réputation de «durs», les Vierges boivent du jus d’aubergine pour bénéficier des vitamines et des minéraux que contient ce légume. Voir la recette du jus de désintoxication qui donne un «up» de santé et qui correspond aux natifs de la Vierge:

Ingrédients

– 04 tranches d’aubergine;

– 03 fines tranches de gingembre;

– 04 morceaux moyens de concombre japonais;

– Jus de 01 poire-orange;

– 300 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mélangeur, filtrez et buvez!

Balance – Épinards, banane, chou frisé et ananas

Les natifs de la Balance sont sophistiqués, quelque peu intellectuels et aiment les sentiments amoureux, tout en étant calmes et ayant bon goût en matière d’esthétique. Lorsque nous parlons de nourriture, nous pouvons dire que les Balance ont tendance à prendre bien soin de leur santé, car l’apparence est quelque chose qui leur importe beaucoup.

Lors du choix d’un jus de désintoxication, assurez-vous qu’ils opteront pour une recette pas si simple, mais savoureuse et visuellement élégante. Découvrez-le ci-dessous:

Ingrédients

– 10 feuilles d’épinards;

– 01 feuille de chou;

– 01 petite banane;

– 02 tranches d’ananas;

– 04 feuilles de menthe;

– 200 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur puis goûtez le jus!

Scorpion – Pastèque au poivre

Les scorpions sont sensuels, mystérieux et, dans certains cas, un peu vindicatifs. Ils adorent essayer de nouvelles choses et respirent toujours leur sensualité partout où ils vont. En matière de nourriture, ils préfèrent des options plus épicées qui mettront en valeur tous leurs sens, ce qui ne serait pas différent lors de la préparation d’un jus détox! L’un des ingrédients qui ne peut pas manquer dans la maison des indigènes du Scorpion est le poivre. Vérifiez donc le jus détox au poivre de ces mystérieux en service:

Ingrédients

– 01 tasse de thé de cubes de pastèque;

– 01 pincée de poivre de Cayenne;

– 200 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mélangeur et goûtez ce jus!

Sagittaire – Ananas, gingembre, menthe et chou

Les blagues du zodiaque sont extrêmement gaies et optimistes. Les Sagittaires sont aventureux et sont célèbres auprès de grands connaisseurs de la liberté. Ils préfèrent généralement des aliments et des boissons plus rafraîchissants et plus forts. Lors du choix du jus détox, la fraîcheur de la menthe mélangée à l’épice du gingembre et au doux et aux agrumes de l’ananas est l’option parfaite pour les natifs du Sagittaire. Voir la recette du jus détox Sagittaire:

Ingrédients:

– 02 tranches d’ananas;

– 03 tranches de gingembre;

– 06 feuilles de menthe;

– 01 feuille de chou;

– 200 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mélangeur et dégustez!

Capricorne – Orange, citron et carotte

Les Capricornes sont des personnes extrêmement traditionnelles, liées à leur famille et à leur carrière professionnelle. Quel que soit le choix qu’ils auront à faire dans la vie, ils s’en tiendront toujours à ce qui a été appris depuis l’enfance et aux traditions de leur famille. Pour ces raisons, le jus détox qui correspond le mieux aux natifs du Capricorne est la célèbre recette et combinaison d’orange, de carotte et de citron. Apprenez à faire:

Ingrédients

– 01 petite carotte;

– Jus de 02 oranges de laurier;

– Jus de 01 citron de Tahiti;

– 150 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur et dégustez ce jus!

Aquarium – igname, chou frisé et gingembre

Les différences du Zodiac n’optent pas pour les recettes les plus connues. Ils se soucient de la santé et préfèrent des ingrédients inhabituels, que beaucoup de gens connaissent à peine. Savez-vous, par hasard, ce qu’est l’igname? Ou qui sait, avez-vous mangé? Posez ces deux questions à un Verseau, comme il le sait sûrement! Indépendamment de cela, le jus de désintoxication fait généralement partie du menu des natifs du Verseau, car ils sont toujours au courant de toutes les tendances: que ce soit la mode, la nourriture, les cheveux, etc. Découvrez ci-dessous le jus détox qui convient le mieux aux Verseaux:

Ingrédients

– 02 ignames;

– 01 feuille de chou;

– 03 tranches de gingembre;

– 250 ml d’eau.

Mode de préparation

Mélangez tous les ingrédients dans un mélangeur. Ensuite, filtrez le jus et buvez-le!

Poisson – Fruit de la passion, orange et chou

Les Poissons sont des personnes soucieuses de l’environnement et qui prennent soin de leur santé. Les natifs Poissons sont connus pour être de grands rêveurs et très, très mignons! Ils aiment la nourriture et les boissons qui fournissent des câlins et, bien sûr, qui sont savoureuses au palais. Le jus détox qui a le plus à voir avec les Poissons est celui qui contient de la pulpe de fruit de la passion dans sa composition. En plus d’être savoureux, ce fruit est un tranquillisant naturel qui apaise les désirs de ces rêveurs soucieux du monde! Voir la recette:

Ingrédients

– Pulpe de 01 gros fruit de la passion;

– Jus de 01 poire-orange;

– 01 feuille de chou;

– 200 ml d’eau.

Mode de préparation

Battez tous les ingrédients dans un mixeur et dégustez ce jus!

Remarque: tous les jus peuvent être sucrés avec du miel (de préférence) ou un édulcorant, mais idéalement, ils doivent être consommés sans ajout de sucres.

Qu’avez-vous pensé du jus détox qui correspond le mieux à chaque signe du zodiaque? Cela peut paraître drôle, mais les traits de personnalité des indigènes peuvent révéler beaucoup de choses à leur sujet, même les recettes qui reflètent le plus la manière d’être de l’autre! Partagez cet article avec vos amis!