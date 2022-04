Différente de La Casa de Papel : la nouvelle série d’Álvaro Morte sur Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

Aux côtés de Rodrigo Santoro, l’acteur de The Professor jouera dans Sin Limites. Ce sera son retour sur la plateforme après La Roue du Temps.

© Prime VidéoÁlvaro Morte dit au revoir au Professeur : il jouera dans No Limits.

Les plateformes de streaming permettent aux stars de différents pays de devenir des icônes internationales. Ce fut le cas des protagonistes de Le vol d’argent qu’une fois arrivés Netflix, sont devenus des célébrités avec une popularité mondiale. Dans ce sens, Álvaro Morte – qui a joué Professeur– va maintenant revenir après le phénomène du N rouge à l’étoile Illimitéune série prometteuse qui se déroulera dans Première vidéo.

Ce ne sera pas ses débuts sur ce service d’abonnement : en décembre, il rejoint comme l’une des stars de Prime Video lorsqu’il donne vie à Logain Ablar dans la roue du temps, histoire basée sur la saga littéraire de Robert Jordan. Mais cela semble dépassé, puisqu’il prépare actuellement une fiction qui l’aura dans le rôle principal aux côtés de Rodrigue Santorooù ils compteront les premier tour du monde par Elcano et Magellan.

La plateforme, qui s’est associée à RTVE, a publié les premières images de Illimité, qui a déjà terminé le tournage au Pays basque et en Navarre dans les lieux d’Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite et la cathédrale de Pampelune, ainsi qu’à Séville, Huelva, Madrid et même en République dominicaine. L’ambitieux projet est porté par le réalisateur britannique simon ouest, expert en films d’action et d’aventure, tandis que la production est entre les mains de Miguel Menéndez de Zubillaga. De son côté, le scénario est sous la responsabilité de Patxi Amezcua.

De quoi s’agira-t-il exactement ? Illimité aura six épisodes de 40 minutes qui arriveront pour la célébration du cinquième centenaire de l’expédition qui a commencé comme un voyage dans l’inconnu. « Dirigés par le portugais Ferdinand Magellan, 239 marins ont quitté Séville le 10 août 1519. Trois ans plus tard, seuls 18 marins affamés et malades sont revenus dans le seul navire qui a survécu au voyage, dirigé par le marin espagnol Juan Sebastián Elcano.» commence par dire son synopsis.

L’aperçu complet :Ils avaient parcouru 14 460 lieues, se dirigeant vers l’ouest, achevant le tour du monde ; une mission presque impossible qui cherchait à trouver une nouvelle route vers les « îles aux épices » et qui a fini par changer l’histoire de l’humanité en prouvant que la Terre est ronde”. Ils participeront également à la distribution Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón et Bárbara Goenaga.

