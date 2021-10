Différent de The Squid Game: Netflix l’a créé cette année et ils pourraient l’annuler

in

Celui est une série de science-fiction populaire qui a pris d’assaut le public. Netflix devenir l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme. Basé sur le roman C’est toi de John Marrs, propose un futur dystopique où les couples sont satisfaits grâce à un test ADN qui indique avec précision qui est la bonne personne pour partager une vie romantique pleine d’amour.

Rébecca Web Il est le personnage qui guide le destin de l’entreprise avec la capacité de faire correspondre tous ceux dont l’ADN indique comme compagnons de vie idéaux. La série la place dans un lieu privilégié en même temps que le mystère l’entoure. Surtout quand il s’agit d’un corps sans vie qu’ils trouvent flottant dans la Tamise. Le suspense!

Vont-ils annuler The One ?

Beaucoup attendent une prochaine fournée d’épisodes pour analyser en profondeur le couple formé par Hannah et MarcCes personnages qui osent remettre en cause les résultats jetés par l’ADN et la possibilité d’avoir enfin trouvé le partenaire parfait après si longtemps. Y a-t-il quelque chose comme ça? La vérité est que l’auteur du roman a donné au showrunner, Howard Overman, liberté de création absolue en matière de contenu.

Qu’est-ce que cela signifie pour Celui? Le roman n’a pas de suite et s’il y a une autre saison ce serait du contenu frais réalisé par l’équipe responsable du programme que nous avons vu dans Netflix. Le problème est que le géant du streaming n’a pas encore confirmé le prochain lot d’épisodes de l’émission et de nombreux fans de Celui ils sont nerveux. N’oubliez pas que la plateforme la plus aboutie ne tremble pas pour les annulations.

Celui est resté dans le Top 10 de la liste de streaming de Netflix pendant plusieurs jours depuis sa première, montrant un large intérêt des abonnés pour le service, suggérant la possibilité que l’émission avance avec une nouvelle saison. Faite par Hannah Ware, Lois Chimimba, Zoë Tapper, Dimitri Leonidas, Diarmaid Murtagh, Eric Kofi-Abrefa et Jana PérezEntre autres, le programme a le potentiel de rester debout pendant un nouveau cycle.

