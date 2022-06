Différent de Marvel : Oscar Isaac s’éloigne de Moon Knight avec ce projet

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Moon Knight sur Disney+ est prêt à affronter une nouvelle histoire très différente de Marvel. C’est ce qu’il va faire avec Julianne Moore.

©IMDBOscar Isaac a joué dans Moon Knight sur Disney+.

2022 est sans aucun doute une grande année pour le Univers cinématographique Marvel. Outre le lancement de Doctor Strange dans le multivers de la folie Au cinéma, la société de Kevin Feige continue de miser sur les séries en streaming. Dans ce sens, oscar isaac a fait ses débuts dans la franchise de super-héros pour jouer Chevalier de la lune, la fiction disponible sur Disney+. Mais, en dépit d’être un succès, l’acteur se retire maintenant pour une raison particulière.

Et c’est que l’interprète a non seulement des projets avec Marvel à son agenda, mais est également prêt à se mettre dans un tout autre rôle que celui qu’il a présenté dans la série. Là, il a donné vie à Steven Grant, un homme qui avait une routine fluide jusqu’à ce qu’il découvre qu’il a en fait plusieurs personnalités et que des ennemis brutaux le poursuivent. Le succès a duré tout au long de sa saison et a laissé les téléspectateurs en vouloir plus.

Mais… Qu’est-ce qui l’éloigne de l’univers cinématographique Marvel ? Un balado ! Près de Julianne Moore, l’acteur est prêt à jouer dans un nouveau projet pour Spotify. Le duo a été choisi pour diriger cas 63l’adaptation anglaise du podcast chilien qui continue de battre des records et devient le premier podcast non anglophone à être traduit dans différentes langues à travers le monde.

La série sera diffusée en Spotify plus tard cette année et suivra l’histoire d’Eliza Knight, une psychiatre qui enregistre les séances d’un patient énigmatique. Enregistré en tant que « Cas 63», cet homme -joué par Oscar Isaac- prétend être un voyageur du temps. Et bien qu’au début ce ne soient que des séances de thérapie typiques, elles deviennent plus tard un espace où la réalité menace les limites déjà établies.

Créé par Julio Rojas, cas 63 il est devenu le podcast le plus écouté d’Amérique latine. C’est pourquoi Julianne Moore et Oscar Isaac ont décidé de devenir producteurs exécutifs et stars de l’adaptation. De même, il a la production de Mimi O’Donnell -responsable de podcasts tels que sandra Oui L’Horreur de Dolores Roach– et Katie Pastore. Un incontournable à écouter en 2022 !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂