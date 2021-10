Différent de La Casa de Papel : Najwa Nimri se transforme complètement pour sa prochaine première sur Netflix

in

Le service de diffusion en continu Netflix de plus en plus engagé dans un contenu international qui n’est pas en anglais, ce qui a donné d’excellents résultats juste en voyant le dernier événement qui a été Le jeu du calmar. Cependant, l’une des premières séries à succès de cette ligne a été Le vol d’argent, originaire d’Espagne, qui en est actuellement à sa dernière saison avec un volume 2 qui arrivera le 3 décembre.

Le spectacle créé par Álex Pina a de multiples personnages qui sont aimés par des millions de fans pour être du côté des « bons », mais il y a un méchant qui a également conquis une grande partie du public. Nous parlons de l’inspecteur Alicia Sierra, joué par Najwa Nimri. Dans la fiction, nous la voyons comme la personne qui essaie de rendre la vie impossible aux voleurs, bien que maintenant nous le verrons dans une autre production d’une manière différente.

+ Najwa Nimri se transforme complètement pour sa prochaine première Netflix

L’actrice va totalement changer pour devenir la présentatrice de Initiés, la mystérieuse réalité de Netflix qui montrera douze concurrents vivant ensemble, style Big Brother, mais sans savoir qu’ils sont enregistrés. C’est pourquoi chacun des participants agira de manière naturelle, puisqu’ils ne penseront pas à plus qu’à vivre ensemble normalement, estimant qu’ils sont en train de lancer un casting pour un nouveau programme qui a pour prix environ 100 000 euros.

Le public pourra être presque témoin oculaire des mouvements dans la maison, puisqu’il y aura quelques 70 caméras et environ 250 microphones cachés. « Ne vous y trompez pas : les candidats à la télé-réalité savent désormais tout à ce sujet. Ils voulaient les prendre au dépourvu et montrer leur vrai visage. Et pour cela il n’y avait qu’une option : créer des Insiders »disent-ils dans l’une des bandes-annonces promotionnelles.

Selon le dernier rapport officiel, Initiés sera disponible sur la plateforme Netflix le jeudi 21 octobre prochain. Si nous sommes guidés par de vieilles déclarations de Najwa dans lequel elle a déclaré qu’elle ne voulait pas incarner plus de méchants, il est logique qu’elle ait opté pour un nouveau projet complètement différent de ce qu’on l’a vue faire dans Le vol d’argent.

