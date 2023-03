Différent de División Palermo: c’est le personnage de Santiago Korovsky dans El Reino

Netflix

Le protagoniste de la comédie à succès de Netflix est également apparu dans la série dirigée par Diego Peretti.

©NetflixLe Royaume.

Santiago Korovsky est l’artiste du moment grâce à la production réussie de Netflix, Département de Palerme. Sur cette plateforme la fiction streaming Il n’est pas seulement le protagoniste mais aussi l’esprit derrière ce projet qui a fait sensation depuis ses débuts dans le catalogue N le 17 février.

Dans cette série, Santiago Korovsky pièces Philippe Rosenfeldun jeune homme qui trouve son but dans la vie après s’être retrouvé à la Garde Urbaine de la Ville de Buenos Aires. C’est cet endroit qui commence à mettre son destin sur les rails, bien que d’une manière très étrange car il se retrouve face à un dangereux gang de trafiquants de drogue.

Votre travail en tant que Philippe Rosenfeld est très différent de Le Royaume, où il faisait partie des deux saisons qui ont été diffusées jusqu’à présent. Dans la fiction dirigée par Diego Peretti, Santiago Korovsky est chargé de l’interprétation Ramiro Calderalele procureur adjoint Roberta Candie.

Dans son travail en Le Royaume Il est perçu comme une personne beaucoup plus concentrée que celle qu’il incarne lorsqu’il se met à la place de Philippe Rosenfeld. ramiro C’est une personne plus concentrée et déterminée dans la vie, qui a une carrière sur laquelle il veut parier. Bien sûr, il y a une similitude qui unit les deux productions : les deux personnages de Korovsky Ils sont émus par l’amour, puisque, comme on l’a vu dans le récent épisode d’El Reino, Ramiro se retrouve avec Roberta.

+Quand arrive la deuxième saison de División Palermo ?

Le 3 mars, Netflix et Santiago Korovsky officiellement confirmé que Département de Palerme aura une deuxième saison. Il n’y a pas de date de sortie pour le moment, mais il faudra probablement attendre fin 2024 ou début 2025 pour le voir, puisqu’il n’a pas encore commencé le tournage.

