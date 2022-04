Différent de Blanche-Neige : Rachel Zegler jouera une nouvelle princesse pour Apple

FILMS ORIGINAUX APPLE

La protagoniste de West Side Story est redevenue tendance après le scandale des Oscars 2022. Découvrez quels sont ses projets au programme.

© GettyRachel Zegler a finalement été invitée aux Oscars 2022.

Rachel Zegler figurait parmi les tendances de la semaine dernière pour une raison controversée : en dépit d’être le protagoniste de West Side Storynominé pour le meilleur film au Oscars 2022, l’Académie ne l’a pas invitée à la cérémonie. Enfin, l’organisation l’a incluse dans l’événement et lui a donné l’opportunité de monter sur scène pour présenter une des catégories. Mais maintenant, il est réapparu parmi les sujets de conversation pour un projet particulier.

C’est que… elle jouera une princesse ! Auparavant, il avait été rapporté que Disney+ avait choisi l’actrice pour donner vie au personnage principal de Blanche Neige et les Sept Nainsqui sortira à nouveau dans la version action en direct. A cette époque, la nouvelle a eu un retentissement important puisque -pour la première fois- cette princesse aux ascendances sera vue Latin. Mais ce n’est pas le seul projet à l’ordre du jour.

Tel que rapporté par Deadline, Zegler sera désormais chargée de prêter sa voix au princesse elianle rôle principal de envoûté. Ceci est un nouveau film d’animation Apple Original Films et Skydance Animation qui sera réalisé par Vicky Jenson et Lauren Hynek et aura un scénario d’Elizabeth Martin et Linda Woolverton. Cette équipe féminine propose une comédie musicale dans laquelle elles permettront à Rachel de montrer sa facette de chanteuse.

En quoi consiste? Ellian est une princesse très tenace qui doit entreprendre une quête audacieuse pour sauver sa famille et son royaume. C’est juste qu’un sort mystérieux a transformé ses parents en monstres et menace de plonger cet endroit dans les ténèbres pour toujours. Après son expérience de Maria dans West Side Story à partir de Steven Spielbergse prépare à briller avec des partitions d’Alan Manken, des paroles de Glenn Slater et une production musicale de Chris Montan.

Loin des scandales de la semaine dernière et avec beaucoup d’excitation pour ce qui est à venir, l’actrice de 20 ans précise que ce n’est que le début d’une carrière impressionnante. Et c’est qu’en plus, il est sur le point de s’impliquer dans une importante franchise. Bientôt, il sera également ajouté à Bandes dessinées DC participer au film Shazam ! Fureur des Dieuxdans lequel il partagera un casting avec Zachary Levi, Helen Mirren et Lucy Liu.

