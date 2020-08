Différend sur les économies: le chef de la poste américaine se plaint de “fausses déclarations”

En raison de la pandémie de coronavirus, le nombre d’électeurs postaux lors de la prochaine élection présidentielle américaine de novembre pourrait monter en flèche – au détriment de l’actuel Trump. Il a donc dénoncé le US Post. Leur patron s’exprime maintenant.

Dans le différend sur les mesures d’austérité à la poste américaine avant l’élection présidentielle de novembre, le chef de l’agence, Louis DeJoy, s’est plaint d’une “fausse représentation” des processus. Lors d’une audition devant la Chambre des représentants à Washington, DeJoy a également évoqué des restrictions provisoires sur les opérations qui n’auraient pas dû avoir lieu. En même temps, il a promis: “Nous allons y remédier.” L’homme d’affaires de 63 ans est un donateur important du président américain Donald Trump et du Parti républicain. Il n’est en fonction que depuis juin.

Compte tenu de la pandémie de coronavirus, on s’attend à ce que beaucoup plus d’Américains votent par correspondance que les années précédentes. Les rapports sur le démantèlement des trieuses de lettres et des boîtes aux lettres ont récemment fait sensation. Conjointement aux avertissements permanents du président Donald Trump sur une prétendue fraude massive dans les votes par correspondance, cela a conduit les politiciens démocrates à parler de «sabotage».

En vue de l’élection, DeJoy a assuré: “La poste est pleinement capable et obligée de livrer les bulletins de vote du pays en toute sécurité et à temps”. Néanmoins, il a appelé les électeurs à demander leurs bulletins de vote tôt et à voter.