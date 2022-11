Différences entre Pokémon Scarlet et Pokémon Purple

in





Avec la prochaine première de la nouvelle génération de Pokémon avec les jeux »pokémon écarlate » O »pokémon violet », de nombreux fans se demanderont lequel des deux sera le titre le plus approprié à acheter. Bien que ce ne soit pas nouveau pour les fans de la franchise de Nintendoces nouveaux jeux présenteront une différence au-delà de certains ajouts.

La grande différence entre ces deux versions de Pokémon est le thème du jeu. « Pokémon Scarlet » sera plus axé sur le passé, avec le professeur Pokémon Sada et le légendaire Koraidon ayant un style plus de l’âge de pierre.

Dans un contraste totalement différent, « Pokémon Purple » se concentre davantage sur l’avenir, avec le professeur Turo et Miraidon ayant un thème totalement futuriste, le légendaire Pokémon étant une sorte de lézard métallique propulsé par des propulseurs.

Vous pourriez également être intéressé par : Pokémon Scarlet et Purple : qu’est-ce que c’est et comment fonctionne la teracristallisation

Comme dans les jeux précédents, il y aura des créatures Pokémon qui n’apparaîtront que dans une seule version. Les joueurs de « Scarlet » pourront retrouver la lignée pseudo-légendaire de Larvitar, ainsi que les nouveaux Pokémon Longfang, Armarouge, le légendaire Koraidon, et le Galarian Stonejourner.

D’autre part, les joueurs « Purple » rencontreront la lignée pseudo-légendaire de Bagon, ainsi que les Pokémon Eiscue, Ferrodada, Ceruledge et Miraidon. Ce n’est pas grave si les joueurs sont des collectionneurs qui cherchent à remplir leur Pokédex, car ils pourront échanger le Pokémon exclusif avec d’autres joueurs.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ash Ketchum remporte le titre de champion du monde Pokémon après 25 ans







Dans le jeu, le joueur sera élève dans une prestigieuse école Pokémon qui accueille des personnes de tous âges. Dans Scarlet, les joueurs fréquenteront l’Orange Academy, qui a une palette de couleurs, un emblème et un uniforme orange. En violet, les joueurs fréquenteront l’Uva Academy, qui a une palette de couleurs violettes sur son emblème et son uniforme.

Ces nouvelles livraisons retrouveront la personnalisation du personnage principal, afin que les joueurs puissent trouver leur propre style pour se différencier du reste des dresseurs.

Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair comment le passé et l’avenir seront importants dans l’intrigue réelle du jeu, il est clair que c’est quelque chose que les joueurs doivent garder à l’esprit lors de la sélection de la version qu’ils souhaitent.

»Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple » feront leurs débuts dans le Changer le 18 novembre prochain.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂